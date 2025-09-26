Red Bull 64 Bars, yeni bölümünde M Lisa’yı ağırladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 16:12:00
Rap sahnesinin en dikkat çeken isimlerini konuk eden Red Bull 64 Bars, dördüncü sezonunda rap tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Serinin yeni bölümünde rap müziğin yükselen yıldızlarından M Lisa, enerjisi ve güçlü anlatımıyla etkileyici bir performans sunuyor.

Türkçe rap sahnesinin en dikkat çekici ve yükselen yeteneklerini bir araya getiren Red Bull 64 Bars, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarıyla yeni sezonuna hız kesmeden devam ediyor. Serinin yeni bölümünde, hem söz yazarı hem de prodüktör kimliğiyle öne çıkan M Lisa, sıfırdan yarattığı Red Bull 64 Bars şarkısıyla dinleyicilerle buluştu.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen hızla yükselen M Lisa, 2023’teki “Araba”, “Ellerim Boş” ve “Damlalar” gibi single’ları  ile dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılında ilk albümü “MONA LISA”yı yayınlayan ve geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı “Salına Salına” ile müzikseverle buluşan sanatçı, Red Bull 64 Bars sahnesinde yeteneklerini sergiliyor. 

Bu özel bölümün prodüktörlüğünü, hem MC hem de prodüktör kimliğiyle Türkçe rap sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Da Poet üstleniyor. Güçlü altyapılarıyla M Lisa’nın performansına eşlik eden Da Poet, bölüme kendi dokunuşunu katıyor.

