Rengârenk 'Aşağİstanbul’da ikinci macera!

Çocuk edebiyatında sürükleyici romanlarıyla tanınan yazar Melis Sena Yılmaz,Günışığı Kitaplığı'ndan yayımlanan Aşağİstanbul serisine yeni bir kitap daha ekledi. İpuçlarının yapboz tablolarıyla örüldüğü polisiye tadındaki Yapboz Evi'nde okur, gizemli bir dünyaya adım atıyor. Muzip diliyle sevginin, merakın ve gerçeklerin gücünün hissettirildiği romanda ana karakter Zeynep'in başından geçenler rengarenk bir dünyayı aktarıyor.





YAPBOZ EVİ'NİN KONUSU NEDİR?

Zeynep’in dedektif babası, iş için apar topar Büyükada’daki bir köşke çağrılır. Zeynep’e, komşuları Yapboz Hilmi göz kulak olacaktır. Evinde yüzlerce yapboz tablo bulunan bu sessiz sakin adamın üstünden başından parçalar dökülmeye başlayınca Zeynep, arkadaşı Orkun’la birlikte araştırmaya koyulur ve komşunun sıradan biri olmadığını keşfeder. Nakliyeci karıncaları, gözyaşı ve kahkaha perileri, acil durum pelikanlarıyla çok renkli Aşağİstanbul’un, yapbozların içine saklanmış karanlık bir yüzü mü vardı?..

YAZAR HAKKINDA

Melis Sena Yılmaz, 1997’de Bursa’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Öyküleri çeşitli mecralarda yayımlandı. Öğrencilik yıllarında çalıştığı Karaköy ve Şişhane semtlerinden etkilendi. Beyoğlu’nun sokaklarında yürürken aklına düşen gerçeküstü dünya, Aşağİstanbul (2022) adıyla bir çocuk romanına dönüştü. Bozcaada’da gizemli bir macerayı anlatan Mayısın Üçüncü Haftası (2023) Kayıp Rıhtım 2023 Yılı En İyi Yerli Çocuk Romanı dalında dereceye girdi. Kitapların büyülü dünyasına davet eden Ba’nın Olağanüstü Kitabevi’ni (2024), “Aşağİstanbul Maceraları”nın ikinci kitabı, iç içe gizemlerin çözüldüğü sürükleyici romanı Yapboz Evi (2025) izledi. Yazar, eşiyle birlikte İstanbul’da yaşıyor.