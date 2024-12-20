Resmin, fotoğrafın ve heykelin ustaları ile genç sanatçıların işleri 2024’te sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 23:32

Güncelleme: 20.12.2024 - 23:34

Bu yıl Emin Barın, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi ustaların eserlerini yeniden izleyebilme şansına eriştik. Türk edebiyatına ve resim sanatına unutulmaz eserler bırakan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun folklorik ve şiirlerle dolu eserlerinden seçki olan “Sonsuz Yankı” sergisi, İstanbul Beyoğlu’ndaki Dirimart Dolapdere ve Dirimart Pera’da sanatseverlerle buluştu.

“Cumhuriyet dönemi Türk sanatına damga vuran isimlerden birisi kim” diye sorulursa akla ilk sıralarda gelecek isimlerden olan Nuri İyem’in, “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi Beyoğlu’ndaki Casa Botter’de yapıldı. Serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu üstlendi.

Türk grafik sanatının usta ismi Emin Barın’ın en kapsamlı sergisi Artİstanbul Feshane’de yapıldı. Barın’ın yaklaşık 230 eserine ve kişisel arşivine yer veren sergi, Ali Kayaalp’ın küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu.



Mehmet Aksoy

Usta heykeltıraş Mehmet Aksoy, “Şamanlar ve Mitler” sergisini, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde, Kuşadası Ada Modern Sanat Galerisi’nde açtı. Aksoy, sergisini, “Sergim, insana, ruhlar dünyasına, içsel güce ve doğanın kutsanmasına bir gönderme yapıyor” diye tanımladı.

Ressam Gürol Sözen de bu yıl yeni bir sergiyle sanatseverlerle buluştu. Bodrum Artspace/Inspera Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergide resim, heykel, ikon ve Anadolu uygarlıkları üzerine yazdığı kitaplar, sergi katalogları yer aldı.

Usta fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, İstanbul Modern’de açılan “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” adlı sergiyle, Türkiye’nin 1950’lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tuttu.

VE DİĞERLERİ...

2024 ayrıca, Türkiye’yle Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılıydı. Bu kapsamda İstanbul Modern’de Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” adlı sergisi açıldı. Serginin küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak üstlendi.

Küratörlüğünü Cüneyt Ayral ve Dilara Kutay’ın üstlendiği, fotoğraf sanatçısı Uwe Ommer’in 62 yıllık sanat yolculuğunu gözler önüne seren sergisi, Piramid Sanat’ta fotoğrafseverlerle buluştu.

ABD’li ressam ve fotoğraf sanatçısı David Salle’nin bu yıl, New York’taki stüdyosunda, I·stanbul için farklı medyalarla, farklı boyutlarla ürettigˆi 21 yeni eserden olus¸an sergisini, Sevil Dolmacı Galeri’de sanatseverlere sundu.

Küratörlüğünü Demet Müftüoğlu Eşeli’nin üstlendiği, “We Belong” adlı sergi, 20’den fazla çağdaş sanatçının işleri bir araya geliyor. “Aidiyet”in sorgulandığı sergide Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sarkis gibi sanatçıların eserleri sergilendi.



Bedri Rahmi Eyüboğlu

2024’te sekizincisi düzenlenen BASE, 33 şehrinden 40 farklı güzel sanatlar fakültesinden mezun olan 130 sanatçıyı İstanbul’da bir araya getirdi. Toplumsal ve bireysel ortak kaygıların, düşünme/düşleme biçimlerinin, hayalgücünün ve günümüz estetik yönelimlerinin görüldüğü serginin küratörlüğünü Derya Yücel üstlendi.

Taksim Sanat’ta açılan ve küratörlüğünü Beral Madra’nın “Kimlik Göstergeleri” sergisinde, 25 farklı sanatçının resim, fotoğraf, video, heykel ve çeşitli teknikte yerleştirmeleri yer aldı.

GAZETEMİZİN 100. YILINA ÖZEL

2024, Cumhuriyet gazetesinin 100. yılıydı. Gazetemizin öncülüğünde birden fazla sergi düzenlendi. Bunlardan ilki, usta şair Ceyhun Atuf Kansu’nun 36 şiiriyle, 36 fotoğraf sanatçısının eserinin bir araya geldiği “KADIN: İzlerimizdeki Direniş” sergisiydi. Güven Baykan’ın küratörlüğündeki sergi, Kültür Üniversitesi işbirliğiyle İKÜSAG Sergi Salonu’nda yapıldı.

Gazetemizin 100. kuruluş yıldönümü 7 Mayıs 2024’te, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutlandı. Gün boyu, “100 Yılın Tanığı: Cumhuriyet” sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Berrin Karadeniz’in küratörlüğünde yapılan sergide, gazetemizin 1924 yılında yayımlanan ilk sayısından 2023 yılına kadar geçen 100 yıllık sürenin panoramasını sunan 100 gazetenin birinci sayfası yer alıyor. Sergi aynı zamanda Kültür Üniversitesi işbirliğiyle İKÜSAG Sergi Salonu’nda 5 Aralık’ta da ziyaretçilere açıldı.



Yevgeni Lansere

Gazetemizin öncülük ettiği bir diğer sergi de Yevgeni Lansere’nin 1922 Ankara’sına ışık tutan eserlerinin bulunduğu “Kurtuluş’un Türkiye’si: 1922 Ankara Yazı” sergisiydi. Kültür Üniversitesi işbirliğiyle yaşama geçen sergi İKÜSAG Sergi Salonu’nda yapıldı.