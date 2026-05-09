Ressam Devrim Erbil Masart Sanat Galerisinde

Uluslararası üne sahip, “hocaların hocası” olarak anılan büyük usta Prof. Devrim Erbil’in son dönem yapıtlarından oluşan özel seçki, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde 10 Mayıs’ta Antalyalı sanatseverlerle Masart Sanat Galerisi’nde buluşuyor.

Prof. Devrim Erbil’in son dönem çalışmalarının, yağlıboya tuvallerinin ve yüksek koleksiyon değerine sahip giclee ve serigrafi baskılarının yer aldığı sergi, yarından itibaren Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. 10 Haziran’a kadar devam edecek özel seçki sergide, izleyiciyi Devrim Erbil’in büyülü renk evreninde şiirsel bir yolculuğa çıkacak.

DEVRİM ERBİL KİMDİR?

Eserlerinde çizgiler, ritimler ve renkler aracılığıyla kendine özgü şiirsel bir görsel evren kuran Devrim Erbil, çağdaş Türk resminin en önemli ustalarından biridir. Onun yapıtlarında kentler, doğa, denizler ve gökyüzü yalnızca görünen gerçeklikleriyle değil; titreşimleri, hafızaları ve içsel sesleriyle var olur. Her yüzey, ritmik bir örgüye dönüşür; her çizgi, görünmeyen bir müziğin izini taşır. Erbil’in sanatında renk, yalnızca estetik bir unsur değil; düşüncenin, sezginin ve duygunun taşıyıcısıdır. Onun mavileri dinginliğin ve sonsuzluğun; kırmızıları coşkunun ve yaşama enerjisinin; siyahları gizemin ve derinliğin; beyazları ise sessizliğin ve arınmışlığın görsel karşılığı gibidir. Renk, sanatçının resminde biçimi kurar, ritmi çoğaltır ve izleyiciyi kuşatan görünmez bir aura yaratır.