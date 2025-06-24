Ressam Emel Sezer'den 'Doğa'nın Çığlığı' sergisi: 'Geleceğe yönelik mesaj vermek istedim'

Yaptığı resim ve çektiği fotoğraflar ile sanat camiasında yer edinen Emel Sezer'in "Doğa'nın Çığlığı" sergisi sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Ressam Emel Sezer'in 2 yıl boyunca çalıştığı ve 50 eserden oluşan sergi, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli galeri ve salonlara konuk oluyor.

"ETKİLENDİĞİM İÇİN AĞAÇLARI VE KÖKLERİ KULLANDIM"

Sergisinde yaşam hakkını tehdit eden rant arayışına, orman ve ağaç katliamına yer verdiğini belirten Emel Sezer sergisini, "Doğanın muhteşem ulu ağaçlarından derinlere uzanan köklerinden etkilendiğim için ağaçları ve kökleri kullandım" sözleriyle açıkladı.

Kişisel sergisi "Doğa'nın Çığlığı" ile ilgili bilgiler veren Emel Sezer, yolculuğunu şöyle anlattı:

"Doğa'nın Çığlığı çalışmamda ki amacım; Doğanın korunması gerekliliği, geleceğe yönelik mesaj vermek istedim. Örneğin; bilgeliğine inandığım, kuraklığa ve zorlu iklim şartlarına dayanıklı, ölmez ağacı denilen zeytin ağaçlarının yok oluşuna. Kaz dağları Akbelen, binlerce canlının meskeni Sandras, Muğla bölgesi ve ülke genelinde ekosistemi bozan, tarım ve hayvancılığın yok olmasına sebep olan, yaşam hakkımızı tehdit eden rant arayışına, orman ve ağaç katliamına yer verdim. Orman yangınlarının verdiği çevresel tahribatı kendi düşüncelerime göre yorumladım.

“Doğanın Çığlığı” sergim 2 yıl boyunca çalıştığım 50 çalışmamdan oluşuyor. Bunu anlatırken doğanın muhteşem ulu ağaçlarından derinlere uzanan köklerinden etkilendiğim için ağaçları ve kökleri kullandım. Ağacın kabuklarındaki dokusunu vermek için ise kendime özgü tekniğimi geliştirdim. Madem doğayı anlatıyoruz, renklendirmede su bazlı boyaların yanı sıra doğanın içinde var olan boya maddelerine, çay, kahve, zerdeçal, çeşitli baharatlar vs. ağırlık vererek çalıştım. Bu boyaların üzerine kalemle binlerce çizgilerden oluşan dokular yaptım. Bazı çalışmalarımda kolaj, yer altı maden ocaklarına dikkat çekmek için resimlerimde asit ile eskiterek, yakarak bakır ve alüminyum da kullandım."

RESSAM EMEL SEZER

Edirne'de doğan Emel Sezer, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi-Resim Öğretmenliğinden mezun oldu.

Resim ve fotoğraf dallarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazanan Sezer'in resim çalışmaları ve fotoğrafları albümlerde yer aldı.

Kişisel sergiler açan ve birçok karma sergiye katılan Sezer, SAYRED (Sanatın Yedi Rengi) Dernek Üyesi, FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) Edirne Şubesi kurucularından, Çağdaş Ressamlar Birliği Trakya Temsilcisi ve Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptı.

Sezer ayrıca, Uluslararası Fotoğrafçılar Derneği GPU-Hermes üyesi, ve SSS-R Unvan sahibi, FIAP En iyi Fotoğrafçı unvanı sahibi.

"DOĞA'NIN ÇIĞLIĞI" KİŞİSEL SERGİLER

14-Haziran-2010 Edirne –Devecihan Kültür Merkezi

Mayıs- 2010 Yunanistan-Selanik Pirenos Bankası Sanat Galerisi

28-Eylül-2013 Kadıköy- İstanbul-Şirket-i Hayreye Sanat Galerisi

3-Aralık-2013 Edirne Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

22-Aralık-2011 Bursa-Nilüfer belediyesi Sergi Salonu

8-Kasım-2014 Bulgaristan –Sliven Art Gallery

Mayıs- 2016 Bulgaristan-Kırcali Sanat Galerisi

28-mart-2017 Bosna-Hersek Tuzla Kantonu Bonanski Kulturni Center Art Galeri

15-Haziran-2025 Edirne SAYRED Dernek sergi salonu