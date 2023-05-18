Ressam Taşkent'in "Turuncu Benim" sergisi Ankara'da

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:12

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:03

Banu Taşkent, kendi dünyasına kapılar açarak monolit ve portal gibi imgelerden yararlanarak dünyadan uzaklaşma çabasını dile getirdiği resim sergisini sunuyor. Sergide, renk geçişleriyle oluşturulan kapılar arasında sevdiği ve özgür hissettiği Samanyolu'na odaklanan eserler yer alıyor.

Geometriyle oluşturulan kapıların renkleri ise, Taşkent'in o anki duygu, düşünce ve kullandığı renk tonuyla orantılı olarak belirleniyor. Karanlık bir mor veya sevimsiz bir sarı gibi renkler, gerginlik hissini tuvale yansıtırken, turuncunun en küçük kullanımının bile günü aydınlattığı görülüyor.

Turuncunun Taşkent için özgün bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Her turuncunun iyi bir anısı bulunuyor ve Taşkent, daha fazla turuncuya ihtiyaç duyarak iyileşmeye yöneliyor. Sergi, her açıdan iyileşme zamanı olduğunu vurguluyor.

Banu Taşkent'in "Turuncu Benim" adlı resim sergisi, Mira Koldaş Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 24 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilir. Taşkent'in eserlerinde özgürlük, iyileşme ve samanyoluyla bağlantılı duyguların izleyicilere aktarılması hedefleniyor.

Banu Taşkent kimdir?

1989 yılında Ankara'da doğdu. ilk ve orta öğreniminin ardından, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden 'Şeref Öğrencisi' olarak mezun oldu. 2020 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü'nden lisans üstü diplomasını aldı. Geometrik soyutlama, opart ve manzara resmini harmanlayan ressam, izleyiciye farklı bir deneyim sunar. Kendi evrenlerine açılan kapılardan, kimi zaman parlak bir gökyüzüyle karşılaşılırken, kimi zaman da karanlık kasvetli bir gece görülebilir.Eser isimlerini ise, o resmi bitirdiği saat ve dakika olarak belirler. Yeni Nesil Sanat Alanı yöneticilerinden olan Taşkent, bir çok karma sergi, çalıştay ve fuarlara katılmıştır. Bunlardan bazı seçkiler,

Grup Sergileri:

1. PlatformArmoni Sanat Galerisi Genç Sanatçılar Karma Sergisi 2016

2. Artankara 2017 - Ankara

3. Artankara 2018 - Ankara

4. Artankara 2019 - Ankara

5. TÜYAP Sanat Fuarı 2018 - İstanbul

6. Hacettepe Üniversitesi Avrupa’da Sergisi 2014 - Bosna

7. Euroexpo İtalya 2018 - İtalya

8. Arda Sanat Galerisi Karekod Sergisi 2018 - Ankara

9. Ankara Sanayi Odası ve Mersin Sanayi Odası Genç Ressamlar 2018-2019 Sergileri - Ankara-Mersin

10. 2020 Platform A Yunus Ensari Resim Yarışması Sergisi - Ankara

Kişisel Sergiler:

1. 2019 Galeri Kambur (Monolit Serisi) - İstanbul

2. 2020 Galeri Kambur (Portal Serisi) - İstanbul

3. 2022 Galeri Anatolia (Aklımdan Çıkmış) - Ankara

4. 2023 Mira Koldaş Art Galeri (Turuncu Benim) - Ankara