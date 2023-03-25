Ressam Toker 12 yıldır sergi gelirlerini ÇYDD'ye bağışlıyor

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 16:46

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 16:46

Ressam Helga Toker, 15-23 Mart 2023 tarihleri arasında Mustafa Ayaz Müzesi'nde açtığı resim sergisinin tüm gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışladı. Toker, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu sergimde tam olarak 22 resim satıp ÇYDD'nin 'Anadolu'da bir kızım var, öğretmen olmak istiyor' projesine güzel bir katkıda bulunabilme mutluluğunu yaşıyorum. 2011'den bu yana bütün sergilerimin gelirini buraya bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

HELGA TOKER KİMDİR?

1974'ten bu yana Türkiye'de yaşayan Helga Toker Almanya'nın Kassel kentinde doğdu. Freie Universitaet Berlin'in Almanca ve Fransizca Dili ve Edebiyatı Bölümlerini Yüksek Lisans derecesiyle bitirdi. Uzun yıllar Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2006'da emekli oldu. Resim çalışmalarını 1998'den beri Ankara'da İsmail Gümüş Atölyesi'nde sürdüren Helga Toker, 2001'de Yeni Yüksektepe Kültür Derneği'nde, 2004'te Vakıfbank Atakule Sanat Galerisi'nde ve 2011'de Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde kişisel sergi açtı. Ayrıca 2010'da Batıbirlik Sanat Galerisi'nde bir karma sergisine katıldı.