Ressam Turan Erol, ÇSM’de anılacak

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:30

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:30

Türk resminin ve çağdaş sanatının önemli isimlerinden Erol, yakınları, öğrencileri ve sevenlerince yapılacak etkinlikle anılacak. Etkinlik, 8 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’te John F. Kennedy Caddesi No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Doğan Taşdelen ÇSM’de yapılacak. Anmada Dilek Şener’in yöneticiliğinde Celal Binzet, Refa Emrali, Günsel Renda, Zafer Gençaydın, Nur Gökbulut ve Şükrü Küçükşahin konuşacak.

TURAN EROL KİMDİR?

Erol, 1927 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin resim bölümünü 1951 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden mezun olarak tamamladı. Türkiye’nin değişik illerinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapan Erol, 1960’da Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde görevli iken Fransız hükümetinin bursuyla Paris’e gitti. Erol, 1964’te döndükten sonra 1973’e kadar Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1974’te doktorasını tamamlayan Erol, 1980’de Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü ressam Adnan Varınca ile paylaştı. 1987’de profesör unvanını alan Erol, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne atandı ve 1990’da emekli oldu. Yaşar Kemal’in “Demirciler Çarşısı Cinayeti” kitabının kapağını tasarlayan Erol, 1991’de devlet sanatçısı unvanını aldı. Erol, Ankar’da tedavi gördüğü hastanedeyken 16 Şubat 2023’te yaşamını yitirdi.