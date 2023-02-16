Ressam ve akademisyen Turan Erol ile eşi Türken Erol aynı gün yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:30

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 19:30

Ankara'da bir süredir hastanede tedavi gören ressam ve akademisyen Turan Erol, bugün akşam saatlerinde 96 yaşında yaşamını yitirdi. Ressamın eşi Türkan Erol'un da bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Turan Erol çalışmalarını Ankara’da sürdürüyordu. Çankaya Belediyesi, geçen yıl sanatçının adını verdiği Turan Erol Sanat Atölyesi’ni hizmete sunmuştu.

Vefatı sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran yazar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin, "Sanatımız için acı bir gün. Ustalar ustası, hocaların hocası, Türkiye’nin sanat abidesi Turan Erol ile eşi Türken Erol’u bugün art arda kaybettik. Kızları sevgili Elif Erol başta tüm aile fertlerine ve sanat dünyamızın başı sağ olsun. Bıraktığın eserlerinle hep yaşayacaksın Hocam" dedi.

TURAN EROL KİMDİR?

Milas’ta 1927 yılında doğan Turan Erol, 1944 yılında yetenek sınavını kazanarak girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünü 1951 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun olarak tamamladı.

Türkiye'nin değişik illerinde, orta öğretim okullarında 8 yıl resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde görevli iken 1960 yılında Fransız hükûmetinin bursu ile gittiği Paris'te üç yıl resimle ilgili araştırma ve incelemelerde bulundu. Louvre Müzesi'nde Francisco Goya'nın "Marquise de la Solana" başlıklı tablosunu kopya etti. Paris'ten 1964 yılında döndükten sonra 1973 yılına kadar Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

"Türk Resminde İnsan ve Hayvan Figürü" adlı tezi ile 1974 yılında doktorasını tamamladı. Doçentlik unvanını ise 1978'de "Günümüz Türk Resminin Oluşum Süreci ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu" başlıklı tezi ile aldı. Bir yıl süre ile Kültür Bakanlığı Plastik Sanatlar Kurulu'nun başkanlığını yaptı. 1980'de Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü ressam Adnan Varınca ile paylaştı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim bölümünde 1983 yılından itibaren 4 yıl öğretmenlik yapan sanatçı, 1987 yılında profesör unvanını aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne atandı. Turan Erol, 1990 yılında emekli olana kadar bu fakültede görev yaptı.

Turan Erol, Yaşar Kemal'in "Demirciler Çarşısı Cinayeti" başlıklı kitabının kapağını da tasarladı. 1991 yılında "devlet sanatçısı" unvanına lâyık görülen sanatçı, On'lar Grubu'nun kurucu üyelerinden biriydi. Turan Erol, son olarak Ankara ve Bodrum'daki atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyordu.