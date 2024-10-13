Richard Wagner'in ünlü eseri 'Uçan Hollandalı' operası, İstanbul seyircisiyle buluşuyor

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:23

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:23

Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner'e ait, İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği "Uçan Hollandalı" operası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Eser, flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşe ve birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan aynı adlı efsaneden ismini alıyor.

Dünyada ilk kez 1843 tarihinde Dresden'deki Königliches Hoftheater'da sahnelenen "Uçan Hollandalı", dünya dışı, doğaüstü bir varlık olan Hollandalı'nın sadık bir kadının aşkı aracılığıyla kefaret aradığı, akıl dışı bir yolculuk anlatılıyor.

Denizlerin ruhu sayılan bir denizci ile gemisinin hikayesini konu alan operada, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetirken, dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Yakup Çartık, koreografisine ise Emre Karaca imza attı. Eserde koroyu da Volkan Akkoç yönetiyor.

Temsillerde "Der Hollander" rolünde Alper Göçeri ve Murat Güney, "Senta" rolünde Perihan N.Artan ve Evren Ekşi, "Daland" rolünde Umut Tarık Akça ve Göktuğ Alpaşar, "Erik" rolünde Efe Kışlalı ve Hüseyin Likos, "Mary" rolünde Aylin Ateş ve Deniz Likos, "Der Steuermann" rolünde Berk Dalkılıç ve Yoel Keşap sahne alıyor.

Eser, 17 Ekim ve 2-6 Kasım'da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.