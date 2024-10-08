Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunda repertuvarını genişletti

2024-2025 sanat sezonuna 1 Ekim'de açılış konseriyle başlayan Mersin Devlet Opera ve Balesi bu sezonda eserlerine 6 yeni temsil ekleyecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunda repertuvarını genişletti
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 19:18

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2024-2025 sanat sezonunda, beğeniyle takip edilen eserlerine 6 yeni temsil ekleyerek izleyicilerinin karşısına çıkacak.

MDOB, 2024-2025 sanat sezonuna 1 Ekim'de açılış konseriyle başladı.

Yeni sanat sezonunda repertuvarına 3 opera, 2 bale ve 1 çocuk oyunu ekleyen MDOB, opera, bale, müzikal ve konserlerden oluşan toplam 125'ten fazla temsili sanatseverlerle buluşturacak. Yeni yılda aralarında "Carmen" operası ve "Fındıkkıran" balesinin de yer aldığı 5 eserin prömiyeri gerçekleştirilecek. "Saraydan Kız Kaçırma" operası da bu sezon MDOB sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.


Etiketler: #mersin devlet opera ve balesi #Mersin #Devlet Opera ve Balesi

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