Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunda repertuvarını genişletti

Yayınlanma: 08.10.2024 - 19:18

Güncelleme: 08.10.2024 - 19:18

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2024-2025 sanat sezonunda, beğeniyle takip edilen eserlerine 6 yeni temsil ekleyerek izleyicilerinin karşısına çıkacak.

MDOB, 2024-2025 sanat sezonuna 1 Ekim'de açılış konseriyle başladı.

Yeni sanat sezonunda repertuvarına 3 opera, 2 bale ve 1 çocuk oyunu ekleyen MDOB, opera, bale, müzikal ve konserlerden oluşan toplam 125'ten fazla temsili sanatseverlerle buluşturacak. Yeni yılda aralarında "Carmen" operası ve "Fındıkkıran" balesinin de yer aldığı 5 eserin prömiyeri gerçekleştirilecek. "Saraydan Kız Kaçırma" operası da bu sezon MDOB sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.