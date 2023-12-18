Ridley Scott'tan beklenmeyen bir proje: Aksiyon gerilim türünde yeni bir film geliyor!
Yönettiği başarılı yapımların üzerine Napoleon ile de başarısını taçlandıran Ridley Scott'tan gerilim aksiyon karışımı yeni bir proje geliyor.
Ridley Scott, yönetmenlik kariyerine yeni bir aksiyon gerilim filmi ekliyor. Scott, Kevin McMullin'in "BOMB" adlı kısa öyküsünün uyarlamasını yönetecek. Filmin konusu, Londra'da bir gece meydana gelen olayları takip eden bir gerilim filmi olacak. Rehine müzakerecisi Frankie Ippolito'nun, düğününden bir gece önce Piccadilly Circus'ta ortaya çıkan bir durumla ilgilenmesini konu alacak. Bir adam, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın üzerinde durmaktadır ve sadece geçmişte birlikte olduğu Ippolito ile iletişim kuracaktır.
Film, gerilim dolu bir atmosferle ve geçmişle yüzleşme temalarıyla dikkat çekiyor. Ridley Scott'ın bu projeyle tür değiştirmesi, izleyicilere farklı ve heyecan verici bir deneyim sunabilir. Yönetmen, son zamanlarda Napoleon'un hikayesini anlatan bir filmle ve Gladyatör 2 ile de gündemde. Ancak "BOMB", daha çağdaş ve aksiyon odaklı bir yaklaşıma işaret ediyor.
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