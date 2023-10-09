Ridley Scott'un gözünden Napolyon: Dünya tarihini değiştiren bir deha!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:13

Güncelleme: 09.10.2023 - 13:13

Napolyon filmi, tarihin en etkileyici askeri liderlerinden biri olan Napolyon Bonaparte'ın hayatını anlatan büyüleyici bir yapım olarak 24 Kasım'da vizyona girmeye hazırlanıyor. Bu filmde Oscar ödüllü usta oyuncu Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan efsanevi imparator Napolyon'un hayatı detaylarıyla ele alınıyor. BAFTA ve Altın Küre ödüllü yönetmen Ridley Scott ve ekibi, Napolyon filmi hakkında dikkat çeken ayrıntıları ve merak edilenleri paylaştı.

DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK LİDERLERİNDEN BİRİNİN ÖYKÜSÜ

Napolyon Bonaparte, tarih kitaplarının sayfalarında sayısız kez anılan ve dünya tarihini derinden etkileyen bir figür. Bu epik film, onun karmaşık yaşamını ve hükümdarlığını, BAFTA ve Altın Küre ödüllü yönetmen Ridley Scott'ın gözünden beyazperdeye taşıyor.

DÜNYA ONU YENMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Napolyon, sadece savaş alanındaki üstün yetenekleriyle değil, aynı zamanda sert ve stratejik askeri harekatlarıyla da ünlü. Aynı zamanda politik bir deha olarak da tanınır. Onun liderlik yeteneği, toplumsal sınıf ayrımını aşabilen liderlerin öncüsü olarak tarihe geçti.

Ayrıca Napolyon'un hayatında önemli bir yer tutan Josephine ile ilişkisi, filmin merkezinde yer alıyor. Bu ikili arasındaki ilişki, Napolyon'un karmaşık kişiliğini ve duygusal yanını da yansıtıyor.

RIDLEY SCOTT VE NAPOLYON

Yönetmen Ridley Scott, uzun yıllardır bu etkileyici hikayeyi beyazperdeye taşımayı hayal ediyordu. Onun için Napolyon, modern tarihin başlangıcı olarak kabul ediliyor ve bu karakterin psikolojisini keşfetmek, yönetmeni büyülüyor.

JOAQUIN PHOENIX İLE BULUŞMA

Napolyon'u canlandıran Joaquin Phoenix, daha önce Ridley Scott ile "Gladyatör" filmiyle büyük bir başarı yakalamıştı. Scott, Joaquin Phoenix'in bu rol için mükemmel olduğuna inanıyor ve onunla yeniden çalışma fikri Joker performansını izledikten sonra doğdu.

Ridley Scott, tarihi dramayı tercih ettiğini belirterek Napolyon'un dünyayı nasıl değiştirdiğini ve kuralları yeniden yazdığını ifade ediyor.

Napolyon filmi, tarihin en büyüleyici karakterlerinden birini anlatırken, onun destansı savaşlarını ve iç dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. İzleyicilere unutulmaz bir yolculuk vaat eden bu film, 24 Kasım'da sinemalarda olacak. Dünya tarihini etkileyen bu büyüleyici karakterin hikayesini beyazperdede izlemek için heyecanla bekleyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.