‘Rigoletto’ prömiyerle başladı
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2022-2023 sanat sezonu repertuvarını zenginleştirmeye devam ediyor. İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin “Rigoletto” operasının prömiyeri 17 Aralık 2022 Cumartesi akşamı gerçekleştirildi.
Victor Hugo’nun “Kral Eğleniyor” adlı oyunundan Francesco Maria Piave tarafından uyarlanan librettosuyla ve G. Verdi’nin notalarıyla dünyaca bilinen “Rigoletto” operası, sarayın kambur soytarısı Rigoletto’nun sarayın karmaşık ortamından korumaya çalıştığı kızı Gilda’nın yaşadığı trajik aşk hikâyesini konu alıyor.
Samsun Devlet Opera ve Balesi başrejisörü Cenk Bıyık’ın sahneye koyduğu “Rigoletto” eserinin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve Mürsel Yavuz yapıyorlar.
Eserin koreografisi Berk Can Ceylan’a ait. “Rigoletto” operasının başkemancısı A.Seçil Küçükçelebi.
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