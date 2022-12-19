‘Rigoletto’ prömiyerle başladı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2022-2023 sanat sezonu repertuvarını zenginleştirmeye devam ediyor. İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin “Rigoletto” operasının prömiyeri 17 Aralık 2022 Cumartesi akşamı gerçekleştirildi.

Cemil Ciğerim
19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00
‘Rigoletto’ prömiyerle başladı
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Victor Hugo’nun “Kral Eğleniyor” adlı oyunundan Francesco Maria Piave tarafından uyarlanan librettosuyla ve G. Verdi’nin notalarıyla dünyaca bilinen “Rigoletto” operası, sarayın kambur soytarısı Rigoletto’nun sarayın karmaşık ortamından korumaya çalıştığı kızı Gilda’nın yaşadığı trajik aşk hikâyesini konu alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi başrejisörü Cenk Bıyık’ın sahneye koyduğu “Rigoletto” eserinin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve Mürsel Yavuz yapıyorlar.

Eserin koreografisi Berk Can Ceylan’a ait. “Rigoletto” operasının başkemancısı A.Seçil Küçükçelebi. 


Victor Hugo Samsun Samsun Devlet Opera ve Balesi italyan opera

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