Rıza Zelyut’tan ‘Kitab-ı Ekâbir

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 00:01

Bir milletin en gerçek tarihi, onunu şiirinin tarihidir. Anadolu Türk devletlerinin tarihini, gizli biçimde olsa bile, bu coğrafyada yaşamış ozanlarımızın eserlerinde bulabiliyoruz. Rıza Zelyut’un uzun yıllara varan çalışmaları sonucu yayımlanan Seçkinler Kitabı: Kitab-ı Ekâbir de, Türk kültürüne rengini veren, yüzyıllardan süzülüp gelmiş beyitlere, mısralara can katan büyük şiir geleneğimizden yapılmış özenli bir derleme.

Okuyucuları yedi yüz yıllık bir geleneğin birikiminden damıtılmış, Türk kültür tarihinin özgün metinlerinden divan şiiri alanından özenle seçilmiş seçkin dizelerle buluşturan, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadarki derin divan şiiri geleneğimizin küçük bir özeti.

Seçkinler Kitabı’nda geçmişten bugüne taşınan bu zengin birikimi, Hoca Dehhani’den Yahya Kemal’e kadar uzanan yedi yüz yıllık bir süreçten damıtılarak elde edilmiş gazellerden, kasidelerden, rubailerden en güzel söylenmiş mısraları, beyitleri, kıtaları bir arada bulacaksınız.

Seçkinler Kitabı: Kitab-ı Ekabir / Rıza Zelyut / İBB Yayınları / 344 s.