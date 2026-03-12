Rock müziğin efsanesi beyazperdeye taşınıyor: Bon Jovi filmi için hazırlıklar başladı!

Dünya müzik tarihine damga vuran, stadyum konserlerinin vazgeçilmez ismi Bon Jovi, biyografik film rüzgarına katılıyor. Freddie Mercury ve Elton John gibi isimlerin ardından, müzik tarihinin en ikonik rock gruplarından biri olan Bon Jovi’nin hikayesi de dev bütçeli bir yapımla beyazperdeye taşınıyor.

Universal Pictures tarafından hayata geçirilecek olan proje, grubun New Jersey'deki mütevazı başlangıcından dünya çapında bir fenomene dönüşme sürecini odağına alacak. Filmin senaryosunu, sektörün yükselen isimlerinden Cody Brotter kaleme alıyor. Ancak sinemaseverlerin ve rock tutkunlarının en çok merak ettiği konulardan biri olan yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı.

OYUNCU KADROSU GİZEMİNİ KORUYOR

Filmin merkezinde şüphesiz grubun karizmatik lideri Jon Bon Jovi yer alacak. Ancak sadece Jon Bon Jovi değil; klavyeci David Bryan, davulcu Tico Torres, gitaristler John Shanks ve Phil X, perküsyoncu Everett Bradley ve basçı Hugh McDonald gibi grubun ruhunu oluşturan isimlerin de hikayede nasıl temsil edileceği büyük bir soru işareti.

Grubun üyelerini hangi oyuncuların canlandıracağı henüz açıklanmazken, prodüksiyon ekibinin hem fiziksel benzerlik hem de müzikal yetenek açısından titiz bir casting süreci yürüttüğü belirtiliyor.

BELGESELDEN SONRA ŞİMDİ DE FİLM

Bon Jovi hayranları, yakın zamanda grubun 40 yıllık serüvenini anlatan bir belgesel serisiyle buluşmuştu. Şimdi ise bu epik hikaye, kurmaca bir anlatıyla sinemanın büyüsüne kapılacak. 'Livin' on a Prayer', 'You Give Love a Bad Name' ve 'It's My Life' gibi marş haline gelmiş şarkıların mutfağına ışık tutacak olan film, rock müzik tarihine bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.