Rock müzik efsanesi Wishbone Ash, 24 Mayıs’ta İstanbul AKM’de sahne alacak

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:00

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:00

Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Dream Theater ve Opeth gibi toplulukları etkileyen, çift solo gitarlı grup formatının öncüsü Wishbone Ash’in konser biletleri satışa sunuldu.

Melodik, enerjik hard rock ile progresif rock arasındaki ince bir alanda duran müzikleri ve kalıcı, sadık bir takipçi kitlesi sayesinde rock müziğinde tüm zamanların en mühim toplulukları arasında görülen Wishbone Ash, 24 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak.