Roman, Flamenko ve Rock dansta buluşuyor
Roman, Flamenko ve Rock müziği dansta buluşuyor. Gypsy Rock Dance Project grubunun hazırladığı dans ve müzik şovu, bir kez daha seyircileri büyülemeye hazırlanıyor.
Rock
ve Heavy Metal şarkılarını, Flamenkonun kompaslarıyla sentezleyen altyapısıyla
sunan grup, bu kez 12 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde
seyirciyle buluşacak.
Roman
ve Flamenkonun ortak köklerini Rock sounduyla dansa dönüştüren grubun bugüne
kadarki tüm gösterileri kapalı gişe seyredildi.
ÖTEKİLEŞTİRİLENLERİN
MÜZİĞİ
Projenin
yaratıcısı, çellist, koreograf ve dansçı Devrim Neval, “Flamenko,
ötekileştirilen aşağılanan insanların isyanının ve bir sistem eleştirisinin
dansı. Rock müziğin kökü de boynunda tasmayla köle olsun diye getirilen
insanların isyanının evrilmesiyle oluşan bir müzik türü. Rock müzik de
özellikle Vietnam Savaşı'ndan sonra net biçimde sistem eleştirisinin müziği
oldu. Flamenko müziği ve dansıyla tanıştığımda gördüğüm şey bu iki farklı disiplin
arasındaki acı ve isyan ortaklığı idi. Bu ortak ruhu, teknik, kompas, ritim
yapısı ile uyuma sokmak, Gypsy Rock Dance Project 'in temel müzikal amacı”
dedi.
Gypsy
Rock Dance Project grubu şu isimlerden oluşuyor:
- Dansçı,
müzisyen, sanat yönetmeni, format yaratıcısı Devrim Neval
- Baryum
ve Kronik Rock grupları solisti, müzisyen Burak Sayın
- Perküsyon
Cumhur Ersöz
- Gitar
Akıncan Eldes
- Gitar
Baykal Çetinel
Biletler, biletinial.com ve Biletix'te satışta.
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