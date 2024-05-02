Roman, Flamenko ve Rock dansta buluşuyor

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:51

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:51

Rock ve Heavy Metal şarkılarını, Flamenkonun kompaslarıyla sentezleyen altyapısıyla sunan grup, bu kez 12 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Roman ve Flamenkonun ortak köklerini Rock sounduyla dansa dönüştüren grubun bugüne kadarki tüm gösterileri kapalı gişe seyredildi.

ÖTEKİLEŞTİRİLENLERİN MÜZİĞİ

Projenin yaratıcısı, çellist, koreograf ve dansçı Devrim Neval, “Flamenko, ötekileştirilen aşağılanan insanların isyanının ve bir sistem eleştirisinin dansı. Rock müziğin kökü de boynunda tasmayla köle olsun diye getirilen insanların isyanının evrilmesiyle oluşan bir müzik türü. Rock müzik de özellikle Vietnam Savaşı'ndan sonra net biçimde sistem eleştirisinin müziği oldu. Flamenko müziği ve dansıyla tanıştığımda gördüğüm şey bu iki farklı disiplin arasındaki acı ve isyan ortaklığı idi. Bu ortak ruhu, teknik, kompas, ritim yapısı ile uyuma sokmak, Gypsy Rock Dance Project 'in temel müzikal amacı” dedi.

Gypsy Rock Dance Project grubu şu isimlerden oluşuyor:

Dansçı, müzisyen, sanat yönetmeni, format yaratıcısı Devrim Neval

Baryum ve Kronik Rock grupları solisti, müzisyen Burak Sayın

Perküsyon Cumhur Ersöz

Gitar Akıncan Eldes

Gitar Baykal Çetinel

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