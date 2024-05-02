Roman, Flamenko ve Rock dansta buluşuyor

Roman, Flamenko ve Rock müziği dansta buluşuyor. Gypsy Rock Dance Project grubunun hazırladığı dans ve müzik şovu, bir kez daha seyircileri büyülemeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:51
Roman, Flamenko ve Rock dansta buluşuyor
Abone Ol google-news

Rock ve Heavy Metal şarkılarını, Flamenkonun kompaslarıyla sentezleyen altyapısıyla sunan grup, bu kez 12 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Roman ve Flamenkonun ortak köklerini Rock sounduyla dansa dönüştüren grubun bugüne kadarki tüm gösterileri kapalı gişe seyredildi.

ÖTEKİLEŞTİRİLENLERİN MÜZİĞİ

Projenin yaratıcısı, çellist, koreograf ve dansçı Devrim Neval, “Flamenko, ötekileştirilen aşağılanan insanların isyanının ve bir sistem eleştirisinin dansı. Rock müziğin kökü de boynunda tasmayla köle olsun diye getirilen insanların isyanının evrilmesiyle oluşan bir müzik türü. Rock müzik de özellikle Vietnam Savaşı'ndan sonra net biçimde sistem eleştirisinin müziği oldu. Flamenko müziği ve dansıyla tanıştığımda gördüğüm şey bu iki farklı disiplin arasındaki acı ve isyan ortaklığı idi. Bu ortak ruhu, teknik, kompas, ritim yapısı ile uyuma sokmak, Gypsy Rock Dance Project 'in temel müzikal amacı” dedi.

Gypsy Rock Dance Project grubu şu isimlerden oluşuyor:

  • Dansçı, müzisyen, sanat yönetmeni, format yaratıcısı Devrim Neval
  • Baryum ve Kronik Rock grupları solisti, müzisyen Burak Sayın
  • Perküsyon Cumhur Ersöz
  • Gitar Akıncan Eldes
  • Gitar Baykal Çetinel

Biletler, biletinial.com ve Biletix'te satışta.


Dans haberleri

İlgili Haberler

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'

Sanatçılardan 1 Mayıs mesajları: 'Saraçhane geçilmez'
Kültür sanat emekçileri alanlardaydı

Kültür sanat emekçileri alanlardaydı
Cumhuriyet Sanat Galerisi, Fuar İzmir’de

Cumhuriyet Sanat Galerisi, Fuar İzmir’de
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var
Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış

Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış
Oscarlı yıldız Anne Hathaway hayatındaki dönüm noktasını açıkladı

Oscarlı yıldız Anne Hathaway hayatındaki dönüm noktasını açıkladı
4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı
Tutkulu aşıklar olan 5 burç: Bu burçlar sevgisiyle biliniyor

Tutkulu aşıklar olan 5 burç: Bu burçlar sevgisiyle biliniyor
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!
Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'

Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'
Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz

Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz