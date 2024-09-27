Roma dönemi lejyoner zırhı Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:55

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:55

Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'ne 2021 yılında getirilen zırh, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde röntgen ve tomografi ile detaylı bir şekilde incelendi. Röntgen sonuçları zırhın neredeyse tamamen sağlam olduğunu gösterdi. Kenarlarından alınan üç levhalık bloğun mikro CT görüntülemesiyle tam ölçüleri ve metalurjik özellikleri belirlendi.

Üç yıllık restorasyon süreci boyunca zırhın tüm levhaları yerinde kodlanarak konservasyon ve restorasyon işlemleri başarıyla tamamlandı. Ardından zırh, orijinal formuna uygun şekilde bir manken üzerine dikilerek yeniden oluşturuldu.

TARİHİ ZIRH GÜMÜŞHANE KENT MÜZESİ'NDE SERGİLENMEYE BAŞLANDI

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Kent Müzesi önünde düzenlenen törende, zırhın içerisinde bulunduğu mühürlü kutuyu teslim aldı ve müze yetkililerine sergilenmek üzere teslim etti. Törende konuşan Vali Baruş, Gümüşhane'nin medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir bölge olduğunu ve Satala Antik Kenti'nin bu tarihsel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Satala Antik Kenti’nin Roma İmparatorluğu döneminde stratejik bir askeri üs olarak kullanıldığını belirten Baruş, Satala’daki kazıların gelecek yıllarda da devam edeceğini ve bölgeye önemli tarihi değerler kazandıracağını ifade etti.

SATALA ANTİK KENTİ'NE ULUSLARARASI İLGİ

Törende konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, 10 gün önce 30 ülkeden 69 akademisyenin Satala Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini belirterek, zırhın sergilenmesinin bölgenin tarihi mirasına olan ilgiyi artıracağını söyledi. Köse, Gümüşhane’ye ait tarihi eserlerin kente geri kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını da dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, zırhın sergilenmeye başlandığı müzeyi gezdi. Ayrıca, kazı başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, zırh hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programda ayrıca "Satala Antik Kenti" adlı belgesel de gösterildi.

Törene Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Kelkit Kaymakamı Kadir Algın ve birçok protokol üyesi katıldı.