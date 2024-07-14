Roma dönemine ait Parion Antik Kenti'nin 2'nci antik limanı bulundu

Yayınlanma: 14.07.2024 - 10:20

Güncelleme: 14.07.2024 - 10:20

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü sınırlarındaki 2 bin 700 yıllık liman şehri Parion'da, yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bu sene kazı çalışmaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığındaki 17'si yabancı heyet üyesi, toplam 25 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Parion Antik Kenti'nde bu yıl ilk kez su altında çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında Parion'un 2'nci antik limanı bulundu.

'ANTİK KAYNAKLARDA GEÇİYORDU'

Parion 2024 sezonu çalışmalarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İÇDAŞ A.Ş.'nin destekleriyle iki sektörde devam ettiğini söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, "Bu sene Parion kazılarının 20'inci yılı. Bu da bizim için önemli bir gurur vesilesi. 20 yıla baktığımız zaman Parion Antik Kenti'nde hem kazı hem restorasyon-konservasyon hem yayın hem de bilim insanı yetiştirme anlamında Parion kazısı geçtiğimiz 20 yılda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını düşünüyorum. Bu sene bir ilke adım atarak su altı çalışmalarını da başlattık. Parion hepimizin bildiği gibi Kuzey Troas'ta önemli bir liman kenti. Daha önce bir güney limanımızın olduğunu zaten biliyorduk. Antik kaynaklarda bu geçiyordu. Bir de kuzey liman olabilir, diyorduk. Ama bu hep kafamızda bir soru işaretiydi. Bu sene başlattığımız su altı çalışmalarıyla buranın da bir liman olduğunu tespit etmiş olduk" diye konuştu.

Prof. Dr. Keleş, Parion’un bir lejyon kolonisi olduğunu belirterek, "Ancak bu limanın şöyle bir özelliği olabilir. Bu liman güney limana göre yani ticaret limanına göre biraz daha küçük boyutlu ve iç kısmı kentin içinden geçen çayın biriktirdiği alüvyonlar ile dolmuş durumda. Bu da bize biraz daha küçük boyutlu belki bir askeri liman olabileceğini gösteriyor. Askeri liman dediğimiz zaman hemen aklımıza şu geliyor, Parion biliyorsunuz, bir lejyon kolonisi. Dolayısıyla buranın bir askeri liman olma ihtimali olabilir. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız su altı çalışmaları bu konuda bize daha detaylı bilgiler verecektir" ifadelerini kullandı.

'KAZILAR TİYATRO VE AGORADA DEVAM EDİYOR'

Kazı sezonunda 2 sektörde kazı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Vedat Keleş, "Biri tiyatro, biri agora. Agora sektöründe yabancı öğretim üyelerimiz çalışıyor. Tiyatro sektöründe biz çalışıyoruz. İşçi sayımızın az olması çalışmalarını biraz engelliyor ama buna rağmen imkanlar ölçüsünde çalışmaya gayret ediyoruz. Tiyatro sektörü zor bir sektör, oldukça tahribatı yüksek olan bir sektör. Çünkü sahne binasının üzerinden bir sur duvarı geçirilmiş ve Tiyatro'nun neredeyse tüm oturma sıraları ile mimari parçaları bu sur duvarı içinde kullanılmış. Dolayısıyla Geç dönemde yapı oldukça değişikliğe uğramış gibi gözüküyor. Bu tahribattan dolayı biraz sıkıntı yaşasak da çalışmalarımız yavaş ilerlese de imkanlar dahilinde, arkadaşlarımız özverili çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında restorasyon çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'KENTİ AÇIĞA ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Parion Antik Kenti'nin kısa zaman içinde hak ettiği yere getirmek istediklerini söyleyen Prof. Dr. Keleş, "Bunun için de yapılması gereken çok şey var. Örneğin kamulaştırmaların bitmesi gerekiyor ve bizim işçiye ihtiyacımız var. Çünkü biz yeni, genç bir kazıyız. Bizim kazmış olduğumuz kent, tahribat oranı yüksek bir kent. Kenti açığa çıkarmamız lazım. Bunun için de iş gücüne ihtiyacımız var. Buradan yerel idarelere seslenmek istiyorum. Bizlere destek verirlerse, en azından işçi desteği verirlerse biz kazılarımızı kesintisiz 12 ay boyunca sürdürebiliriz. Hiç kesmeden 12 ay boyunca iklim elverdiği ölçüde biz burada kazı yapabiliriz" diye konuştu.