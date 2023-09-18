Romanların Müzik Kültürü
Türkiye’de yayımlanan ilk Çingene müziği monografisi olma özelliği taşıyan, Melih Duygulu’nun yazdığı, Sabri Koz’un editörlüğünü üstlendiği kapsamlı müzik kitabı “Türkiye’de Çingene Müziği /Batı Grubu Romanları’nda Müzik Kültürü” Yapı Kredi Yayınları’ndan raflara çıktı.
Eserde, Romanların müzik ve dans kültürlerine paralel diğer Çingene toplulukları ile olan ilişkileri de ele alınıyor.
Hindistan içlerinden dünyanın dört bir yanına dağılan ve farklı adlarla anılan Çingenelerin daha çok Türkiye’nin batı kesimlerinde yaşayanları Roman adıyla bilinir.
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