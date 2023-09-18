Romanların Müzik Kültürü

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

Eserde, Romanların müzik ve dans kültürlerine paralel diğer Çingene toplulukları ile olan ilişkileri de ele alınıyor.

Hindistan içlerinden dünyanın dört bir yanına dağılan ve farklı adlarla anılan Çingenelerin daha çok Türkiye’nin batı kesimlerinde yaşayanları Roman adıyla bilinir.