Rosamund Pike'tan tiyatroda telefon sitemi: 'Sahnede her şeyi görüyoruz'

Dijital çağın getirdiği telefon bağımlılığı, sinema salonlarının ardından sahne sanatlarının en prestijli merkezlerini de tehdit ediyor. İngiliz sineması ve tiyatrosunun başarılı isimlerinden Rosamund Pike, Londra'daki tarihi Wyndham Tiyatrosu'nda sahnelediği "Inter Alia" adlı oyunun ardından, salonlarda giderek artan saygısızlığa karşı tarihi bir manifesto konuşması yaptı.

Oyunun finalinde selamlamanın bitmesiyle birlikte perdeler kapandı ancak Pike, seyircilerin alkış almak için geri döndüğünü sandığı bir anda tek başına yeniden sahneye çıktı. Seyircilere oturup kendisini dinlemeleri için işaret eden usta oyuncu, oyunun en can alıcı, doruk noktasında ön sıralardan bir izleyicinin telefonla mesajlaştığını gördüğünü belirterek salona sitem dolu sözlerle seslendi.

"BUNU SAHNEDEN GÖRÜYORUZ VE HİSSEDİYORUZ"

Konuşmasına tiyatro sanatının insan ruhuna dokunan yönünü hatırlatarak başlayan Rosamund Pike, şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatroya gelen herkese şunu söylemek istiyorum; size vermeye çalıştığımız şey çok büyük bir şey. Burada size bir hikaye anlatmaya çalışıyorum ve sizleri hissediyorum, umarım siz de beni hissediyorsunuzdur. Ancak bugün oyun sırasında burada biri hararetle mesajlaşıyordu. Kim olduğunuzu biliyorsunuz, sizi burada özellikle hedef alıp afişe etmeyeceğim. Belki çok önemliydi, belki bir doktorsunuz ve o mesajla birinin hayatını kurtarıyorsunuz, umarım öyledir; ama lütfen bilin ki bunları sahneden görüyoruz ve hissediyoruz."

Oyunun en etkileyici anında birinin ekrana bakmasının seyirci ile sahne arasındaki o büyüleyici bağı tamamen kopardığını söyleyen Pike'ın bu haklı isyanı, salondaki diğer tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

TİYATRO SAHNELERİNDE 'TELEFON' KRİZİ BÜYÜYOR

Rosamund Pike, son dönemde West End ve Broadway gibi dünya tiyatrosunun kalbinin attığı sahnelerde seyircilerin sorumsuz davranışlarına isyan eden tek isim değil. Kültür-sanat dünyasında dijital saygısızlığa karşı yükselen sesler giderek artıyor:

Lesley Manville: Geçtiğimiz aylarda BBC Radio 4’e konuşan usta oyuncu, perde kapanışında telefonların yüzlerine doğrultulmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Alkışlayın ya da alkışlamayın, ama telefonunuzu yüzümüze doğrultmayın. Bunu sanata ve emeğe bir hakaret olarak görüyorum" demişti.

Cynthia Erivo: Geçtiğimiz nisan ayında West End’deki "Dracula" gösterisinde bir izleyicinin oyunu baştan sona videoya kaydettiğini fark eden Erivo, performansını yarıda keserek duruma müdahale etmişti.

Andrew Scott: Broadway ve West End'in gözde oyuncularından Andrew Scott, "Hamlet" performansı sırasında en kritik monolog olan "Olmak ya da olmamak" sözlerini söylerken, ön sıradaki bir seyircinin e-postalarını kontrol etmek için dizüstü bilgisayarını açması üzerine oyunu durdurarak seyircinin cihazını kapatmasını beklemişti.