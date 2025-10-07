Rus Edebiyatı Ankara’da: Kelimelerin Sınır Tanımadığı Buluşma

22. Ankara Kitap Fuarı, bu yıl Rus Evi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kapsamlı edebiyat etkinlikleriyle dikkat çekiyor. 3 Ekim’de başlayan program, Rus edebiyatının klasiklerinden çağdaş yazarlarına uzanan zengin bir seçkiyi Ankaralı okurlarla buluşturuyor.

RUSYA’DAN ANKARA’YA UZANAN BİR EDEBİYAT KÖPRÜSÜ

ATO Congresium’da gerçekleşen fuar, edebiyatın diplomasiyle, şiirin ise kültürle kurduğu bağı yeniden hatırlatıyor. Açılış günü, seyyah ve yazar Timur Özkan’ın “Bize Katıl ve Rusya’yı Keşfet” başlıklı sunumuyla başladı. Aynı gün düzenlenen *“Rus Şiiri Akşamı”*nda, savaşın diliyle barışın umudu yan yana geldi.

ÇEVİRİ, DİSTOPYA VE KLASİKLER ÜZERİNE

4 ve 5 Ekim boyunca Rus Evi salonlarında çeviri, tarih ve edebiyat üzerine yoğun bir program sürdü. Dmitri Orehov’un “Turnalar” adlı distopik romanının Türkçe çevirisinin tanıtımı, okurların büyük ilgisini topladı.

Planlanan “Tolstoyevski’den Başka Kim Var?” oturumuna ise rahatsızlığı nedeniyle Ataol Behramoğlu katılamadı, ancak etkinlik, Rus edebiyatının tarihsel dönüşümlerine dair değerlendirmelerle devam etti.

Ertesi gün Sabri Gürses, “Neden hâlâ Dostoyevski’yi çeviriyoruz?” başlıklı konuşmasında çevirinin etik boyutuna değinirken, Hülya Arslan, “Doktor Jivago: Klasik Rus Edebiyatı ile Sovyet Edebiyatı Arasında Bir Köprü” başlıklı sunumuyla edebiyatın ideolojik katmanlarını tartışmaya açtı.

GELECEK GÜNLERİN GÜNDEMİ: KİMLİK VE DİYALOG

Rus Evi’nin etkinlikleri 13 Ekim’e kadar devam edecek.

9 Ekim’de gerçekleştirilecek “Çok Kutuplu Dünyada Rusya ve Türkiye” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi ele alacak.

12 Ekim’de ise Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Orhan Gafarlı, “Rus Edebiyatı Örneklerinde Post-Sovyet Kimliğin Oluşumu” konulu sunumuyla post-Sovyet dönemin kimlik arayışlarını değerlendirecek.

EDEBİYATIN ORTAK DİLİ

Bu yılki Rus Evi etkinlikleri, edebiyatın yalnızca ulusal bir ifade biçimi değil, kültürler arası diyalogun da güçlü bir aracı olduğunu hatırlatıyor.

Çevirmenlerden akademisyenlere, yazar ve araştırmacılardan sanatçılara uzanan katılım yelpazesi, Rus edebiyatının Türk okurlarıyla kurduğu bağın ne kadar köklü ve canlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

22. Ankara Kitap Fuarı, 13 Ekim’e kadar her gün 10.00–20.00 saatleri arasında ATO Congresium’da edebiyat severleri ağırlamayı sürdürüyor.