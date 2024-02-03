Rus ressamlardan “Türkiye’den Manzaralar” resim sergisi

Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:34

Güncelleme: 03.02.2024 - 15:34

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Nazım Hikmet Salonu’ndaki serginin açılışında konuşarak “Sevgili Rus dostlarımız, yaptıkları bu eserlerle ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünü daha da sağlamlaştırıyorlar. Ben bu vesileyle tüm Rus dostlarımıza ve tüm katılımcılara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, herkese güzel bir akşamüstü diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘SERGİ, TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ BAĞLARI SANAT ALANINDA GÖSTERİYOR’

Sergiye ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü Denetim Kurulu Üyesi Milletvekili Ali Özgündüz ise konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözlerine yer vererek şu açıklamaları yaptı;

“Bu sergi, Türkiye'nin güzelliklerini ve zengin kültürünü yansıtmak için bir fırsat sunuyor. Rusya ve Türkiye arasındaki tarihi bağlar, sanat ve kültür alanında da kendini göstermektedir. Bugünkü etkinlik, Rus ressamlarının Türkiye'nin doğal güzelliklerine ve tarihi mekanlarına olan bakış açılarını yansıtmaktadır. Bu sergide bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

'RUS RESSAMLARIN DOKUNUŞUYLA TÜRKİYE’NİN EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ’

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi (YETM) Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker, sergi açılışındaki konuşmasında “Bugün, Rus ressamların Türkiye'ye manzaraları sergisinde Türk ve Rus kültürlerinin bir araya gelmesinin ve sanatın uluslararası dil olma gücünün bir kez daha sergilendiği anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Bu sergi, Türkiye'nin eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini Rus ressamların dokunuşuyla yeniden keşfetmemizi sağlıyor.

Ressamların işlediği manzaralar, doğanın ve yaşamın çeşitliliğiyle birlikte Türkiye'nin benzersiz coğrafi çeşitliliğini ve tarihi mirasını yansıtıyor. Rus ressamların gözünden Türkiye'nin muhteşem manzaralarını görmek, kültürler arası bir köprü oluşturmanın yanı sıra sanatın evrensel diliyle ifade edilen ortak bir sevgi ve hayranlık noktası bulmamızı da sağlıyor” dedi.

Türkiye’nin 100. Yılında Moskova’da Hazım Hikmet Salonu’nda açılan sergiye büyük ilgi oldu. Serginin açılışına yüzlerce kişi katılarak Türkiye’den manzaralara ilgi gösterdi.

ART VUE MOSKOVA BAŞKANI: TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Art Vue-Moskova Başkanı Marina Degtyaryova, Rus sanatçıların Türkiye vizyonunu paylaşma fırsatı verdiği için Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Öncelikle sanatçılara, organizatörlere ve uluslar arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı Türk hükümetine teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin güzelliği ve tarihi eserleri, Art Vue yaratıcı ekibi de dahil olmak üzere dünyanın pek çok büyük sanatçısını etkilemiştir. Biz de ilhamımızı tuvallerimizde ifade ettik. Likya Yolu'na çıkmış, Sultanahmet Camii'ni, Yerebatan Sarnıcı'nın yeraltını, Ankara'nın, Kapadokya'nın ya da Tuz Gölü'nün güzelliğini görmüş olan herkes, Türkiye'nin güzelliğine kayıtsız kalamaz” dedi.