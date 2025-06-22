Russell Crowe ve Henry Cavill yeniden aynı projede

'Superman' filmi Çelik Adamda (Man of Steel) birlikte rol alan Henry Cavill ve Russell Crowe, 12 yıl sonra beyazperdede yeniden bir araya geliyor.

2013 yapımı süper kahraman filminde Henry Cavill, Superman karakterini canlandırırken, Russell Crowe ise Superman’in babası Jor-El’e hayat vermişti. Ünlü ikili, bu kez 1986 yapımı kült aksiyon-fantastik filmi Highlander’ın yeniden çevriminde birlikte rol alacak.

HIGHLANDER EFSANESİ YENİDEN BEYAZPERDEDE

Orijinal Highlander filminde, Christopher Lambert 16’ncı yüzyılda yaşayan ve ölümsüz olduğunu keşfeden İskoç savaşçısı Connor MacLeod’u canlandırmıştı. Filmin önemli karakterlerinden biri olan, kılıç ustası ve ölümsüz Juan Sánchez-Villalobos Ramírez rolünde ise Sean Connery yer almıştı.

2021 yılında, Highlander’ın yeniden çevrimi için Henry Cavill’in başrolde yer alacağı duyurulmuştu. Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından, Ramírez karakteri için Russell Crowe’un kadroya dahil edildiği açıklandı.

DEVAM FİLMLERİ VE DİZİLERLE UZAYAN BİR SERİ

1986 yapımı orijinal Highlander, büyük başarı elde etmiş ve 1991’de vizyona giren Highlander II: The Quickening ile seriye dönüşmüştü. Ancak ikinci film bekleneni verememişti. 1994 yılında çıkan Highlander III: The Sorcerer, ikinci filmdeki olayları görmezden gelerek, ilk filmin doğrudan devamı niteliğinde çekildi.

Serinin popülaritesi 1992-1998 yılları arasında yayınlanan televizyon dizisiyle sürdü. Ardından 2000 yapımı Highlander: Endgame filmi geldi. Bu film, sinema filmlerinden çok, dizinin devamı niteliğindeydi.

Henry Cavill ve Russell Crowe’un buluşacağı yeni Highlander filminin, klasik serinin hayranlarını heyecanlandırması bekleniyor. Yapımın vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.