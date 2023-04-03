Sabahattin Ali ölümünün 75’inci yıl dönümünde Kuşadası’nda anıldı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:57

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 08:57

Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden gazeteci, şair ve yazar Sabahattin Ali'nin 75’inci ölüm yılı dolayısıyla Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi, Güvercin Sanat Platformu ve Güzelçamlı Dayanışma Palatformu’nun işbirliğinde düzenlenen anma etkinliklerine Sabahattin Ali’nin yeğenleri Ümit Rachow ile Suat Conkman, Belediye Meclis Üyesi Hasan Çelik ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN

Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Sabahattin Ali Parkı’ndaki heykele çiçek konulması ile başlayan etkinlikler, Güzelçamlı Düğün Salonu’nda devam etti. Sabahattin Ali’nin yaşam öyküsünün anlatıldığı etkinlikte “Başın Öne Eğilmesin” gösterisi ile usta edebiyatçının günümüze kadar ulaşan bestelenmiş çok sayıda şiiri seslendirildi. Etkinliklerin ardından Sabahattin Ali’nin yeğenleri Ümit Rachow ile Suat Conkman’a çiçek takdim edildi.