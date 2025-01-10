Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Yayınlanma: 10.01.2025 - 18:02

Güncelleme: 10.01.2025 - 18:04

Bu yıl 9.’su düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan filmler belli oldu. Her yıl farklı bir toplumsal konuya dikkat çeken yarışma, bu yıl “İklim Göçü” teması ile hem iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin hem de bu etkilerle birlikte ortaya çıkan zorunlu göçlerin büyüklüğüne dair bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Yarışmada finale kalan 10 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncüsü ve Sosyal Etki Ödülü kazananına da 25 bin TL ödül verilecek

2017’den bu yana düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na toplamda 2 bin 106 film başvurusu yapılırken; bu yıl Türkiye’nin 36 şehrinden 158 kısa film başvurusu alındı.

FİNALE KALAN KISA FİLMLER

2032 (Gülşah Erdur ve Selman Süer)

Ardımızda Kalanlar (Muhammed Emin Çırçır, Mahmut Enes Şahin)

Behind (Hamide Enise Aytekin)

Beyaz Geceler (Çağrı Erdoğdu)

Dönüş ve Gölgesi (Sezer Baydar)

Kurak Yaz ve Bazı Felaketler (Zafer Geyikci)

Minare (Turan Güngör)

Sadece İki Dakika (Sinan Kaldan)

Son Yolculuk (Deniz Can Arslan)

Son Yuva (Hasan Hüseyin Alkan)

Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni ise 5 Şubat'ta “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla düzenlenecek.