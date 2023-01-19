Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda kazanan ‘Kız Evi’

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 00:11

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 00:14

Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen ve teması “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar”, sloganı ise 'Başrolde ilk kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!’ olan 7. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Yarışmaya Türkiye'nin 33 ilinden 153 film başvururken finale kalan 11 filmin 7’sinin yönetmen koltuğunda kadın yönetmenler oturuyor. İlk yılında “Mülteci Kadınlar”, ikinci yılında “Çocuk İşçiler”, üçüncü yılında "Ayrımcılık", dördüncü yılında “Dijital Yalnızlık”, beşinci yılında “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar”, altıncı yılında "Yeni Dünyada Yeni Meslekler" temalarıyla düzenlenmişti.

Yarışmada Melihat Ağgül "Balık Tutmak İstiyorum", Yener Akbaba "Bavul", Nazlı Pınar Aydın "Ceket", Hüseyin Urçuk "Çamaşır İpi", Süheyla Noyan "Çiçek Açar", İzel Yücel "Dank!", Elif Kübra Dadalı "Düğüm", Öykü Su Baskın "Işıltı", Mustafa Solmaz ve Ece Akın "Kız Evi", Erkan Selçin "Örüntü", Dilşad Demir de "Peki Bu Kadın Kim?" isimli yapıtlarıyla finale kalmıştı.

Son iki yıldır çevrimiçi yapılan ödül töreni bu yıl Sabancı Center’da Yekta Kopan’ın sunuculuğunda düzenlendi. Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise dramaturg Dr. Sündüz Haşar, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu ve Eğitim Uzmanı Ali Koç bulunuyor.

Seçici kurulunda, Türkiye’den yönetmen ve senarist Biket İlhan, yönetmen Zeynep Günay Tan, oyuncu Kaan Urgancıoğlu, dünya sinemasından da ödüllü İspanyol oyuncu Beatriz Rico ile Avrupa Film Akademisi (EFA) Başkanı, yapımcı ve yazar Mike Downey gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın kazananları şöyle:

Birincilik Ödülü: Kız Evi - Mustafa Solmaz / Ece Akın

İkincilik Ödülü: Peki Bu Kadın Kim? - Dilşad Demir

Üçüncülük Ödülü: Çamaşır İpi - Hüseyin Urçuk

Sosyal Etki Ödülü: Çiçek Açar - Süheyla Noyan

Mansiyon Ödülleri:

Balık Tutmak İstiyorum - Melihat Ağgül

Örüntü - Erkan Seçin