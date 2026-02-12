SaDe (Sanatçı Destek Fonu) başvuruları sürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk’ün işbirliğiyle geliştirilen SaDe, görsel sanatlar alanında (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) üretim yapan 35 yaşını aşmamış sanatçılar, tasarı aşamasındaki projeleriyle katılabiliyor. Başvurular arasından belirlenecek beş projeye fondan 5 biner avro destek sağlanacak. Ayrıca sanatçılara, üretim süreçleri boyunca alanında uzman mentorlarla çalışma olanağı sunulacak ve projelerini kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle bir araya gelerek geliştirmeleri sağlanacak.

Değerlendirme süreci sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’dan oluşan seçici kurul tarafından yürütülecek.

SaDe programına başvurular 30 Mart Pazartesi saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

2026 yılında destek fonuna;

- Başvuru esnasında 35 yaşını aşmamış olan,

- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen veya sanatsal üretimini deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ) sürdüren,

- Görsel sanatlar (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) alanında üretim yapan adaylar başvurabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

- Çevrimiçi başvuru formu (https://forms.gle/eFDfemKf9zUqJdxP7)

- Özgeçmiş

- Portfolyo

- Proje önerisi

- Niyet mektubu

- Taslak bütçe (fondan sağlanan 5.000 avronun proje üretimindeki dağılımını ayrıntılandıran tablo)

Başvuru sırasında paylaşılacak portfolyo dışında tüm dosyalar en fazla 1 MB büyüklüğünde ve PDF formatında olmalıdır. Portfolyoya görsel, video, makale, internet sitesi içeren en fazla 10 URL eklenebilir. Sadece PDF formatlarındaki portfolyolar kabul edilir.