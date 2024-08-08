Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan doğum gününde mezarı başında anıldı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:04

Güncelleme: 08.08.2024 - 15:05

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

Oyuncu Kerem Alışık, burada yaptığı konuşmada annesinin, yaşasaydı 88 yaşında olacağını belirterek, "Sanatın ve hayatın ortasına beyaz güller bıraktı. Bütün çöplerden, çamurlardan arındırdığı yuvasını yaşamının üzerine kurdu. Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbime. Kendi gökyüzümde uçmayı, kendi denizimde özgür kalmayı öğretti bana. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, güvenmeyi, sevmeyi öğretti. Fazlasıyla insan kalmayı, eksiğiyle insan olmayı anlattı" dedi.

İlhan'ın vefatının üzerinden 20 sene geçtiğine işaret eden Alışık, "Zaman çabuk geçiyor ve insana alışmayı kazandırıyor mutlaka fakat unutmayı asla. Zira benim bir geçmişim var, bir de hiç geçmemişim. Onu çok özlüyorum. Onu çok arıyorum. Annen yoksa, ne kadar tam isen o kadar eksiliyorsun. Çünkü annen yok, kimsen yok" şeklinde konuştu.