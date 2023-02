Saf inanç ve sevgi kurtarıcıdır

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:51

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 17:07

Mısır kökenli İsveçli yönetmen Tarik Saleh Cennetten Gelen Çocuk’a 972 yılında Fatimiler El Ezher’i kurdular, kimse bugüne dek El Ezher Üniversitesi’ni ele geçiremedi yazısıyla başlar.Bu eski Mısır başkanları Cemal Abdünnasır, Enver Sedat, Hüsnü Mübarek üniversiteyi kontrol edemediler demektir. Sünni İslam dünyasının en prestijlli üniversitesine burslu giden yoksul balıkçının oğlu Adam, Büyük İmam ölünce kendini cinayet ve entrikaların içinde bulur. Devletin güvenlik memuru albay İbrahim’e muhbirlik yapmak zorunda kalan Adam’ın saf inancı ve ruhu burada geçen her saniyede yozlaşacaktır.

İSTANBUL’DA ÇEKİLDİ

Devletin ve dinin türlü entrikalarını, Müslüman Kardeşler grubunun güdümlemelerini, eski muhbirin gizemli cinayetini, hümanist Kör İmam’ın kendi isteğiyle teslim olmasını, katil-işkenceci tümgeneral Sohby’ye karşı gelen albay İbrahim’i, ikiyüzlülüğü, yozlaşmayı, derin devletin komplolarını, dinsel-politik provokasyonları Saleh gerçekçi, minimalist bir anlatımla betimler. Büyük bir bölümü İstanbul’da gerçekleştirilen polisiye-gerilimde yönetmen gece dış çekimlere ağırlık vererek gizemin dozunu arttırmış. Adam rolünde genç oyuncu Tevfik Barhom çok başarılı. Fares Fares, Mehdi Dehbi, Muhammed Bakri, Jalal Al Tawil, Ramzi Choukair, Makram Khoury, Yunus Albayrak, Okan Bozkuş’un oynadığı saf inanç kurtarıcıdır mesajını ileten Cennetten Gelen Çocuk dün gösterime girdi.

AİLE Mİ İNSANLIK MI ?

Paul Tremblay’in The Cabin at the End of the World (2018) romanından uyarladğı kıyamet öncesi geriliminde M. Night Shyamalan dünyanın sonu geldiğinde aileni mi yoksa insanlığı mı kurban edersin sorusunu soruyor.

Gay çift Andrew’la Eric evlatlık kızları Wen’le birlikte ormandaki kulübelerinde tatil yaparken dünya tarihinin en önemli işini yapan 4 sıradan kişi tarafından rehin alınırlar. Dünyanın sonu gelmiştir, insanlığın yazgısını seçilmiş bu aile belirleyecektir. Kendilerini Mahşer’in Dört Atlısı olarak tanımlayan grup Wen’in babalarını ikna etmeye çalışır.

UMUTLU AYDINLIK

Tek mekanda geçen öyküde Shymalan’ın yönetimiyle gerilim giderek artar. İnsanlığın ve dünyanın gidişatının iyi olmadığını belirten fakat birlikte çabalarsak kurtuluşun olduğunu vurgulayan Kulübeyi Tıklat doğruyu bulup şansımızı denemeliyiz diyor. Çok karanlık bir zaman olmasına karşın dayanışarak umutlu bir aydınlığa ulaşabiliriz. Kader, hoşgörü, hoşgörüsüzlük, inanç, şüphe, sevgi, aile, insanlık, seçimleri tartışan Kulübeye Tıklat’ta Dave Bautista, Ben Aldridge, Jonathan Grof, Kristen Cul, Rupert Grint, Aby Quinn, Nikki Amuka Bird oynuyor. 3 Şubat Cuma günü gösterime giren Cennetten Gelen Çocuk ile Kulübeyi Tıklat filmlerinin ortak iletisi: Saf inanç ve sevgi kurtarıcıdır.