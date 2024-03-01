SAHA Studio’da Ara Dönem Buluşması

Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:24

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:24

SAHA’nın sanatçı, küratör ve yazarlar için bir araştırma, etkileşim ve üretim programı olarak tasarladığı SAHA Studio, Kasım 2023 - Haziran 2024 döneminde İstanbul, Mardin ve Rotterdam’dan programa davet ettiği sanatçılar Mehmet Ali Boran, İrem Günaydın, Gizem Karakaş, Merve Kılıçer ve İrem Tok’u ağırlıyor. Kasım ayından bu yana SAHA Studio’nun Unkapanı’nda bulunan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), 5. Blok’taki yeni adresinde farklı mecralarda, yeni eser üretimleri üzerinde çalışan sanatçıların, devam eden araştırma ve üretim süreçlerini 2 Mart Cumartesi günü düzenlenen ara dönem buluşmasında izleyicilerle paylaşması amaçlanıyor. ,

2019'DA BAŞLADI

2019 yazında faaliyete geçen SAHA Studio programı, kendi mekânında tasarlanan buluşma, sunum ve toplantıların yanı sıra şehir içi ve dışı araştırma gezileri, sergi, koleksiyon ve atölye ziyareti gibi etkinlikler yoluyla, katılımcıların birlikte öğrenme ve gelişimine katkıda bulunuyor. Program ayrıca, SAHA’nın Türkiye veya yurtdışından farklı sürelerle ağırladığı küratör ve yazarların SAHA Studio’da çalışmasına imkan sağlayarak İstanbul sanat ortamı ve sanatçılarla etkileşimini sağlıyor.

Her dönem Türkiye’nin farklı şehirlerinden beş sanatçının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından araştırmacı, yazar ve küratörlerin davet edildiği SAHA Studio için seçimler üç kişilik bir seçici kurul tarafından yapılıyor. 2018-2024 yılları arasında SAHA direktörlüğünü de üstlenen küratör Çelenk Bafra, küratör Kevser Güler ve sanatçı Ali Kazma'dan oluşan 2023-2024 SAHA Studio Seçici Kurulu, altıncı ve yedinci dönemlerde davet edilen sanatçıları programın 2021 yılı katılımcıları ile SAHA Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinde iş birliği yapılan bağımsız sanat inisiyatiflerinin işaret ettiği 38 aday arasından belirledi.



SAHA Studio | Ara Dönem Buluşması

2 Mart Cumartesi, 11.00 - 19.00: Genel ziyaretler, 14.00 - 15.00: Sanatçılarla atölye turu

Adres: İMÇ 5. Blok No. 5560 A-B Hacı Kadın Mah. Atatürk Blv. No: 66 Fatih/İstanbul

