SAHA’dan Sydney'deki Türk sanatçılara destek

Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:36

Güncelleme: 12.03.2024 - 16:36

Sidney Bienali’nin 24. edisyonu, 9 Mart - 10 Temmuz tarihleri arasında, Cosmin Costinas ve Inti Guerrero küratörlüğünde, Ten Thousand Suns (On Bin Güneş) başlığıyla düzenleniyor. Brezilya, Guatemala, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Nijerya, Niue, Tayvan, Trinidad ve Tobago ve Ukrayna'nın bulunduğu 45 ülke ve bölgeden 116 sanatçı ve kolektifin yer aldığı bienal, yakın zamanda restore edilen ve bölgenin kültür mirası listesinde yer alan White Bay Elektrik Santrali’nin de içlerinde yer aldığı 6 farklı lokasyonda düzenleniyor. Bienal, bugün Avustralya olarak bilinen bölgenin zengin mirasına, özellikle de First Nations (İlk Milletler) toplulukların ve göçmenlerin kilit roller oynadığı mücadele ve pratiklere derin bir minnet duyuyor. Sergi çoğu zaman eylemsizliğe yol açan, günümüzün sürekli kriz zihniyetine direnme umudu taşıyor.

‘ON BİN GÜNEŞ’

Bienalin eş küratörleri Cosmin Costinas ve Inti Guerrero, 24. Edisyon için kutlama kavramını hem bir yöntem hem de bir sevinç kaynağı olarak öneriyor. Serginin temasında kolektif direniş, güç ve coşku mirasları yeniden ele alınırken, serginin içeriği On Bin Güneş başlığıyla bir ışık ve parlaklık karnavalı olarak kurgulanıyor.

Türkiye’den davet edilen sanatçı Köken Ergun sergiye HEROES, DEAD, TOURISM (2024) başlıklı video çalışmasıyla katılırken; Özgür Kar, dans eden iskelet veya Danse Macabre’nin (Ölüm Dansı) ana motifiyle White Bay Elektrik Santrali’nde sergilenecek mekana özgü bir enstalasyon üzerinde çalışıyor.