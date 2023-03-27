Sahnede dayanışma!
Bugün perdeler dayanışma ile açılıyor. Ödenekli tiyatrolarda kadro sorunu hâlâ çözüm beklerken özel tiyatrolar da sisteme direnmeye devam ediyor. Pandemide büyük zorluklar yaşayan özel tiyatrolar ve sanatçılar, her türlü afette, felakette ve ekonomik zorlukta kapanma gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor.
Bir açıklama yayımlayan Tiyatro Kooperatifi, bugün sisteme yönelik taleplerini yineliyor!
Açıklamada, “Tiyatrolar ticarethane, tiyatro sanatını icra edenler de tacir değildir. Mevcut mevzuatta özel tiyatroların faaliyetlerine özgü bir tanım yapılması gerekmektedir” ifadeleri yer alıyor.
Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle kriz anlarında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesini bekleyen Tiyatro Kooperatifi, pandemi döneminde karşı karşıya kalınan büyük zorlukların bir benzerinin bugün de yaşandığının altını çiziyor.
Özel tiyatroların sürdürülebilirlik sorununu konuştuğumuz son 27 Mart olmasını bekleyen Tiyatro Kooperatifi’nin temel talepleri şöyle:
- Özel tiyatroların üstündeki ağır vergi yükü kaldırılmalı.
- Özel sektörün tiyatro alanını desteklemesi teşvik edilmeli.
- Özel tiyatroların bağış alabilmesinin önü açılmalı.
- Özel tiyatrolara yapılan çok sınırlı destek genişletilmeli.
- Özel tiyatrolara SGK teşviki verilmeli.
- Belediyecilik mevzuatında kültür sanat alanıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalı.
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