Sahnede dayanışma!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Bir açıklama yayımlayan Tiyatro Kooperatifi, bugün sisteme yönelik taleplerini yineliyor!

Açıklamada, “Tiyatrolar ticarethane, tiyatro sanatını icra edenler de tacir değildir. Mevcut mevzuatta özel tiyatroların faaliyetlerine özgü bir tanım yapılması gerekmektedir” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle kriz anlarında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesini bekleyen Tiyatro Kooperatifi, pandemi döneminde karşı karşıya kalınan büyük zorlukların bir benzerinin bugün de yaşandığının altını çiziyor.

Özel tiyatroların sürdürülebilirlik sorununu konuştuğumuz son 27 Mart olmasını bekleyen Tiyatro Kooperatifi’nin temel talepleri şöyle: