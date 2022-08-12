Şair Can Yücel mezarı başında anıldı
Türk edebiyatının usta isimlerinden Can Yücel, ölümünün 23'üncü yılında, Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Usta Şair ve Çevirmen Can Yücel için ölümünün 23’üncü yılında Muğla’nın Datça ilçesindeki mezarı başında anma düzenlendi.
Türkiye Yazarlar Sendikası ile Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nin (UKKSA) iş birliğinde düzenlenen anma törenine Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, UKKSA Başkanı Nevzat Metin, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk, şairler Namık Kuyumcu ve Tuğrul Keskin ile Can Yücel'in dostları ve sevenleri katıldı. Törene katılanlara günün anısına, Hıfzı Haluk Velidedeoğlu tarafından, karikatürist Abdülkadir Elçioğlu'nun 1999 yılında çizdiği Can Yücel'in portresi dağıtıldı.
"İNSANLARIN KARDEŞÇESİNE YAŞADIĞI DÜNYA"
Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, yaptığı konuşmada, Can Yücel'in şiirlerinin muhalif şiirler olduğuna dikkat çekti.
Can Yücel'in, muhalefetini sözcük sözcük belirlediğini ifade eden Özyalçıner, "Can Yücel, işçinin, emekçinin, el emeği göz nuru yarattığı uygarlığın güzellikleriyle zenginliklerinin eşitçe paylaşıldığı bir dünyanın şairidir. O herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, söz ve yazı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı bir dünyadan yanadır. Can Yücel, insanın insanı ezmediği, horlamadığı, sömürmediği, insanların kardeşçesine bir arada yaşadığı, yaşayabildiği bir dünyaya ulaşması için mücadele vermiş bir şairdir" dedi.
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