Şair Hirschman’ın külleri Şairler Parkı’na serpildi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 04:00

9 farklı ülkeden şairlerin katıldığı festivalde Türk şairler de yer aldı. Gazetemizin yazarı ve şair Ataol Behramoğlu’nun da kurucuları arasında yer aldığı “Dünya Şiir Hareketi”nin katkılarıyla düzenlenen festivalde şairler, sevilen şiirlerini seslendirdi. Söz konusu etkinliğe katılan Agneta Hirschman, programda Behramoğlu’ndan bir istekte bulunarak Dünya Şiir Hareketi’nin kurucularından olan eşi Jack Hirschman’ın küllerini İstanbul’da bir yere serpmek istediğini belirtti.

‘SON DİLEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ’



Hirschman’ın bu talebinin ardından dün Beşiktaş Şairler Parkı’nda bir tören düzenlendi. Söz konusu törende Jack Hirschman’ın külleri, birçok şairin heykelinin bulunduğu alana serpildi. Eşinin dileğini gerçekleştirdiğini ifade eden Hirschman, “Jack’ın küllerini buraya getirmemin anlamı benim için çok büyük. İstanbul’a her zaman gelmek isterdi. Şimdi de gelmiş oldu. Bu küllerin bir bölümü de İtalya’ya ve Kolombiya’ya gidicek” diye konuştu.