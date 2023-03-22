Şair Tuğrul Keskin okurlarıyla buluşacak

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:58

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:58

Şair, yazar Tuğrul Keskin, cumartesi günü İzmirli şiirseverlerle buluşacak. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Yakın Kitabevinde gerçekleşecek imza günü saat 14.00’de gerçekleşecek.

1980'li yıllarda Yenibütün Şiir Manifestosu'ne imza atan beş şairden biri olan Keskin, 1990'lı yıllarda ayrıca Sanat Hareketi'ne katıldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Edebiyatçılar Derneği ve Dil Derneği üyesi de olan 61 yaşındaki edebiyatçı, anı, deneme, antoloji gibi birçok alanda eserleri vardır.



