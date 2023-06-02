Sait Faik Abasıyanık armağanı verildi

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 05:08

Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan, Sait Faik’i edebiyat matinelerinden tanıdığını belirterek başladığı konuşmasında; “Her yazarın mekânı vardır. Sait Faik de İstanbul’u, Beyoğlu’nu, Adalar’ı yazdı. Yazarken de insan unsurunu hiç unutmadı. Bu ödülün tarihine bakıldığında Türk edebiyatında önemli bir yeri vardır, önemli kişilere verilmiştir” diyerek güzel bir eser kazandırdığı için de Devecioğlu’na teşekkür etti.

Devecioğlu da konuşmasında, Sait Faik’in kendi kuşağı için çok önemli olduğunu belirterek, “Benim kuşağım erik ağaçlarıyla konuşmasını bilen, odadan içeriye dallarıyla bir ağacın, bulutun girebileceğine inanan, bundan hiç kuşku duymayan bir kuşaktı” diyerek 68 kuşağını selamladı.

Edebiyatın susmayacağını söyleyen Devecioğlu, “Güzel bir ülke hayalimiz hiçbir zaman bitmedi. Bu mücadelede edebiyat her zaman yoldaşımızdır” diyerek ödülünü güzel günler için direnenlerle paylaştı.