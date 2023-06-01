Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:19

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:15

69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı ödülü sahibini buldu. “Anatomi Dersi” (Metis Yayınları) kitabıyla ödülün sahibi Ayşegül Devecioğlu oldu. Ödül Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından kendisine takdim edildi. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, “Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı da bu birliktelikten aldığımız güçle kültürel yaşamımızı canlı tutuyoruz. Değerli edebiyatçılarımıza minnettarlığımızı ve takdirimizi sunmak amacıyla sürdürdüğümüz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Bankamızın 100. yaşına bir yıl kala daha da güçlendirmek istediğimiz güzel bir gelenek” dedi.

“HER OKUYANDA VE HER OKUNDUĞUNDA AYRI BİR KİTAP”

Her kitabın her okuyanda ve hatta her okunduğunda ayrı bir kitap olduğunu söyleyen Adnan Bali, “Kitaplar okuruz çok yönlü, çok farklı bakış açıları ediniriz, zenginleşiriz, büyürüz; zenginleştikçe ve büyüdükçe hayatlarımız da değişir. Bu arada ne kadar çok eksiğimiz olduğunu da anlamaya başlarız. Bu da merak duygusuyla beslenerek nihayete ermeyen bir süreç başlatır. Ben kitapla yaşadığımız serüveni böyle görüyorum” şeklinde konuştu.

KİLOMETRE TAŞLARI

Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülen her bir yazarın edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı ve ayrı bir değer olduğunu belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka için Sait Faik ne kadar önemliyse, Sait Faik için de Darüşşafaka aynı önemi taşıyor. Öyle ki, bir görseydin o çocukları demişti annesi Makbule Hanım’a, Fazıl Hüsnü Dağlarca ile Darüşşafaka’da gerçekleştirdikleri bir edebiyat matinesinden dönerken. Hepsi birer ateş parçası, gözlerinde umut, yüzlerinde onlara tanınan fırsatın mahcup tebessümü. Bu çocuklara destek olmak gerek, onlara ve onlar gibi yüzlercesine. Ne dersin demişti annesine” ifadelerini kullandı.

Ödüle layık görülen Ayşegül Devecioğlu da konuşmasında, ödüle adını veren Sait Faik Abasıyanık’ın kendi kuşağı için çok önemli bir yazar olduğunu belirterek, “Biz erik ağaçlarıyla konuşmasını bilen, bir odadan içeriye dallarıyla bir ağacın, bulutun girebileceğine inanan, bundan hiç kuşku duymayan bir kuşaktık” dedi.