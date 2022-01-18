Salgından ‘Yarına Notlar’

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Pera Müzesi pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda ziyaretçiyi kabul ediyor. Kapıda yaklaşık 15 dakika sıra bekledikten sonra içeriye girebildim. Binanın beş katında beş farklı konseptte, çok değerli parçalar içeren sergiler var. Benim durağımsa üçüncü katta bulunan, Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) oluşumunun hazırladığı ve 25 ülkeden 30 küratör ve 29 sanatçının yer aldığı gezici sergi “Yarına Notlar” idi.

DÜNYAYI ANLAMLANDIRMA ÇABASI...

Küresel olarak yaşadığımız salgın ortamında popüler kültür öğelerini sorgulamayı amaçlayan seçkide duvar resminden videoya, siyah beyaz ve renkli fotoğraflardan panolara kadar geniş bir malzeme ve tema çeşitliliği göz dolduruyor. Sergideki yapıtların bütününde yaşadığımız tüm anlamsızlıkların yanında dünyayı anlamlandırma çabası olduğu izlenimine kapılıyoruz.

Hayatlarımızı sürekli kuşatmaya çalışan iktidarların, anlamını yitiren ya da birbirine karışan kavramların eleştirisi, otoritelerin halklar üzerindeki etkisi çalışmaların düşündürdüklerinden öne çıkanlar.

Luiz Roque’un video çalışması sergi alanına girer girmez bizi karşılıyor. Bilimkurguyu ve ona bağlı anlayışları sorgulatmayı amaçlayan sanatçı; ışıltılı giysileri ve takılarıyla androjen kimlikleri belirsiz bir mekânda buluşturuyor. Erotik bir koreografinin hâkim olduğu yapıt, karşıt imge ve devinimlerle izleyiciyi etkiliyor.

PANDEMİ VE DÖNÜŞTÜRDÜKLERİ...

Pandeminin başından günümüze kadar yöneticilerin nasıl sınıfta kaldığını apaçık gördük. Küresel olarak benzer evrelerin yaşandığı bu zor süreçte sanat da eleştirisini tüm duyarlığıyla yaptı. Nothando Chiwanga’nın fotoğraf çalışması pandemi esnasında Harare’nin dönüşümünü belgeliyor.

Yine David Lorenzo’nun birbiriyle bağımlı ve bir arada insanı sarsan bir hikâyeye dönüşen fotoğraflar toplamı, virüsün etkisini gözler önüne seriyor, sağlıktaki eksiklikleri ve ekonomi açığını ortaya koyuyor. Açık havaya dizilen hasta yataklarının ve çıplak hastaların yatak bulmaya çalışması, ölenlerin yalnızlığı, bürokratik eksiklikler vicdan sahibi herkesi düşünmeye yöneltiyor.

Öte yandan İbrahima Thiam’ın fotoğraf serisi ise sergi salonuna gelen ziyaretçileri mitlerin dünyasına götürüyor. Sömürgeciliğe karşı direnişin mitsel öyküsü olan bu seri doğayı kutsal olarak görmeyi ne zaman bıraktığımızı sorgulamaya davet ediyor.

Tüm yapıtlarla pandemi özelinde var oluşumuzu, insan oluşumuzu sorgulamamızı sağlayan “Yarına Notlar” sergisi 6 Mart 2022’ye kadar, pazartesi dışında diğer günler Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.