Salon İKSV sezonu 20 Eylül'de açıyor

Salon İKSV, 2025 sonbahar sezonunda özel bir seçkiyle dinleyicileriyle buluşacak. Salon İKSV’nin sonbahar programında Surprise Chef, Caroline Rose, Kaan Tangöze, Vanishing Twin, Lin Pesto, Gevende, Enji, Jaubi, Ahmed Fakroun, Molly Lewis, Cemiyette Pişiyorum, The Necks, King Hannah, TOPS ve Tommy Cash yer alıyor.

Melbourne’lü enstrümantal soul-funk kolektifi Surprise Chef ile açılacak sezonda; Grammy adayı Amerikalı özgür ruh Caroline Rose, Londra çıkışlı art-pop üçlüsü Vanishing Twin, yerli rock müziğin en önemli figürlerinden Kaan Tangöze, ıslık virtüözü Molly Lewis, Liverpool’un karanlık folk-rock ikilisi King Hannah, Montréal’in indie-pop öncüsü TOPS ve Eurovision’da Estonya’ya üçüncülük getiren Tommy Cash, +1’in katkılarıyla Salon sahnesine konuk oluyor.

Surprise Chef Molly Lewis



Saykedelik rock müziğin temsilcisi Gevende, Libya disko-funk efsanesi Ahmed Fakroun, 25 yıldır yerli punk sahnesini mizah ve isyanla besleyen Cemiyette Pişiyorum ve melankolik pop prodüktörü Lin Pesto’nun yanı sıra 35. Akbank Caz Festivali kapsamında Moğol-Alman caz vokalisti Enji ve Pakistan’ın sufi-caz topluluğu Jaubi de bu sezon Salon programını renklendiren isimler arasında yer alıyor.

Programa eklenecek yeni isimler, önümüzdeki dönemde duyurulacak. Biletler satışta.