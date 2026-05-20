Müzik Direktörlüğünü keman sanatçısı Gaye Süslüoğlu’nun yaptığı, İstanbul’un yakın dinleme imkanı ve akustiğinin güzelliğiyle dikkat çeken yeni konser mekânı Salon Mumhane' de ikili Corelli, Beethoven, Tchaikovsky, Massenet, Kreisler, Bartok, Saygun gibi bestecilerin eserlerinden bir seçki sunacak.
Konserde, Özgecan Günöz, keman yapımcısı (luthier) Eren Sülün’ün yeni yaptığı iki farklı karakterdeki kemanla çalacak. Dinleyiciler enstrüman, yorumcu ve keman yapımcısı arasında kurulan sanatsal bağın sahnedeki yansımasına tanıklık edecekler.
Salon Mumhane’de keman piyano ikilisi
Salon Mumhane, 21 Mayıs akşamı 20.00’da düzenlediği Kemanın Rüyası: “Peri & Maestro” başlıklı üçüncü konserinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın baş kemancısı Özgecan Günöz ile İstanbul Devlet Opera Balesi şefi, piyanist İbrahim Yazıcı’yi aynı sahnede buluşturacak.
