Salon Mumhane’de keman piyano ikilisi

Müzik Direktörlüğünü keman sanatçısı Gaye Süslüoğlu’nun yaptığı, İstanbul’un yakın dinleme imkanı ve akustiğinin güzelliğiyle dikkat çeken yeni konser mekânı Salon Mumhane' de ikili Corelli, Beethoven, Tchaikovsky, Massenet, Kreisler, Bartok, Saygun gibi bestecilerin eserlerinden bir seçki sunacak.



Konserde, Özgecan Günöz, keman yapımcısı (luthier) Eren Sülün’ün yeni yaptığı iki farklı karakterdeki kemanla çalacak. Dinleyiciler enstrüman, yorumcu ve keman yapımcısı arasında kurulan sanatsal bağın sahnedeki yansımasına tanıklık edecekler.