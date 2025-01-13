Salt Araştırma Fonları’nın 2025 başvuruları başlıyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:16

Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi ile 1950 sonrası sanat, mimarlık, tasarım alanlarında özgün belge edinimi ve araştırmaya alan açan Salt Araştırma Fonları ile bu yıl, Garanti BBVA’nın iki ek fonuyla birlikte toplam sekiz proje desteklenecek.

70 bin TL’lik fon desteği

İki aşamada tamamlanacak başvuru süreci sonucunda seçilen araştırma projelerinin her birine 70 bin TL’lik fon desteği sağlanacak. 17 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar devam eden ön başvurular ile konu, dönem ve araştırma alanı bakımından içeriğin uygunluğu değerlendirilecek. Bu aşamayı geçen aday projeler için 17 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek ikinci aşamanın ardından sonuçlar, 22 Nisan Salı günü duyurulacak.

Bu yılki değerlendirme süreci Dr. Özge Gençel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Dr. Emre Gönlügür (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Doç. Dr. Kıvanç Karaman (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşe Ozil (Sabancı Üniversitesi), Sezin Romi (Salt) ve Lorans Tanatar Baruh’un (Salt) yer aldığı Seçici Kurul tarafından yürütülecek. Desteklenen projelerin çıktıları, Aralık ayında düzenlenecek sunum programıyla kamunun yorum ve katkılarına açılacak.





Bugüne kadar toplam 80 projeye dağıtılan fonlar ile toplumsal dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri çok yönlü bakış açılarıyla inceleyen, yeni kaynakları görünür kılan veya genelgeçer kanıların güncel bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalar teşvik ediliyor. Ayrıca Salt’ın arşiv koleksiyonları ile uzun soluklu araştırmalarının da yorumlanması amaçlanıyor.



