Salt'ın '90’lardan Beri Halı’dayız' sergisini görmek için son hafta!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’ne bağlı Halı Atölyesi’nin sanat eğitimi ve pratiğine yaklaşımını odağına alan Salt’ın 90’lardan Beri Halı’dayız sergisi, Atölyenin kuruluşundan bu yana titizlikle inşa edilen fiziksel ve kavramsal bağların izini süren sergi, kolektif üretimin potansiyellerine dikkat çekiyor; yolu bu mekândan geçmiş sanatçıların ortak üretimleri, kişisel işleri, arşiv malzemeleri ve tanıklıklarından derlenen bir kolaj sunuyor.

Sergi, bir araya gelip üretmeye ayrılan bir hafta sonuyla kapanıyor. 28 Şubat–1 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu’nun ikinci katına yayılan Halı (Saha) programında bir dizi atölye yer alıyor. 28 Şubat Cumartesi günü 11.00–13.00 saatlerinde Ceyda Güler ile Derya Ülker yürütücülüğünde gerçekleştirilecek renk atölyesi, renklerin tarihi ve sanattaki kullanımlarına odaklanıyor. Katılımcılar bu atölyede, doğal pigmentleri boyaya dönüştürüp ürettikleri boyaları baskı tekniğiyle yüzeye aktaracak.

1 Mart Pazar günü 12.30–17.30 saatlerinde Merve Bedir ile bir kumaş işleme atölyesi düzenleniyor. Salt’ın geçtiğimiz yıl başlattığı Su Etrafında projesindeki “Su Gibi” adlı araştırma grubunun yürütücülerinden olan Bedir, bu araştırma kapsamındaki çalışmalarda işlenen etamin kumaşı 90’lardan Beri Halı’dayız için yeniden açıyor. Aynı gün 13.30–16.30 saatlerinde ise Furkan Akhan ile kukla yapım atölyesi gerçekleştirilecek. Ayrıca, akademi içindeki kapalı yapıları dönüştüren Halı Atölyesi’nin izinden yürüyerek sergideki üretim yöntemlerinin keşfe çıkılacağı bir atölye düzenlenecek. Yasemin Nur’un yürütücülüğündeki atölyede katılımcılar, kısa egzersizler aracılığıyla birlikte düşünmenin yollarını arayacak; malzemeyle konuşmanın, formu açmanın, sözü genişletmenin imkânlarını yoklayacak.

Umut Ceyhan Akyol’un rehberliğindeki sergi turlarının sonuncusu ise 26 Şubat Perşembe saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

90’lardan Beri Halı’dayız, 1 Mart Pazar gününe dek Salt Beyoğlu’nda ücretsiz ziyaret edilebilir.