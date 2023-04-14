Salvatore Adamo’dan müzik ziyafeti!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

Sahnede seksene merdiven dayamış bir delikanlı... Önceki akşam İş Sanat’ta konser veren Salvatore Adamo hepimizi coşturdu. Konserden ayrılırken yüzümüzde gülümseme, dilimizde ise “Karlar Düşer” şarkısı vardı. İki saate yakın sahnede şarkı söyleyen Adamo, “Her Yerde Kar Var”, “İsmini Haykıyorum”, “Sevme Sen Beni” şarkılarını seslendirdi.

Orkestranın başarısı ve Adamo’nun coşkusu birleşince ortaya deyim yerindeyse müzik ziyafeti çıktı.

Anılarını da paylaşan sanatçı, “Her Yerde Kar Var şarkısını söylediğimde insanlar o kadar bağırıyordu ki müzisyenlerimi zor duyuyordum. İnsanlar çılgına dönmüştü. Yaşanan o sevinç patlamasıyla şarkı söylemek benim için zordu. Bunlar hayatınız boyunca aklınızda tutacağınız eşsiz anılar” dedi.

1960’LARDA TÜRKİYE ZİYARETİ

1964 yılında ülkemize gelen Adamo, “Türk halkı ile aramdaki bağlantı Fransa’da bile ünlü olmadan önce 1964 yılında Türkiye’ye gelmiş olmam. Bu durum benim için çok önemli. Tabii ki Türk halkının benim ilk şarkılarımı hatırladığını biliyorum. Konserlerimde de o şarkıları söyleyeceğim. Ama ben dinleyicilerin yaşadığım evrimi de keşfetmelerini istiyorum. 60’lı yıllarda hayal kuran genç bir adamdım. Şimdi bulutlarımdan indim ve dünyada neler olduğunu biliyorum. Tabii ki şarkılarım yaşananlardan etkileniyor. Ama ben onları politik olarak ele almıyorum” ifadelerini kullandı.

ŞARKI ARALARINDA KONUŞTU!

Deprem felaketinde yaşadığımız acılara da değinen Adamo, Tombe La Neige, Car Je Veux, La Noche gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, Elton John, Neil Young’un eserlerini de seslendirdi.

60 yıldır sahnelerde sözleri Türkçe’ye çevrilen “Her Yerde Kar Var”, “Karlar Düşer”, “İsmini Haykırıyorum”, “Sevme Sen Beni” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla hafızalara kazınan Adamo, ilk başarısını 17 yaşındayken “Si j’osais” adlı şarkısıyla elde etmiş. Olympia’da sahne aldıktan sonra dünya çapında tanınmaya başlayanz sanatçı; müzik hayatı boyunca şarkıları sayısız dile çevrildi.

(Salvatore Adamo ve Orhun Atmış)



‘BİR KONSER İKİ SAATLİĞİNE HAYATTAN KOPUŞ’

Salvatore Adamo Türk müzikseverlerin aşina olduğu bir isim. Fransızca şarkılarıyla dünya çapında 100 milyonu aşkın albüm satışı elde eden sanatçının şarkıları 1960’lı yıllarda Fecri Ebcioğlu tarafından Türkçeye uyarlanarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. “Her Yerde Kar Var”, “Karlar Düşer” gibi şarkıları duymayan, kulağına çalınmayan herhalde yoktur. Adamo, önceki akşam İstanbul’da İş Sanat’ta izleyiciyle buluştu. Sevilen şarkılarını söyledi.

‘FUTBOLCU OLMAK İSTEDİM’

Konserden bir gün önce ise Shangri-La Bosphorus İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mülteci sorunuyla ve savaşlarla derdi olduğunu vurgulayan sanatçı, dileğinin biraz daha “insanlık” olduğunu belirtti. Sanatçıya Türkçeye uyarlanan şarkıları da sorulurken şarkıların anlamlarındaki değişiklikleri ilginç bulduğunu anlattı. Adamo, müzisyen olmadan önce futbolcu olma hayali kurduğunu, hatta aklından hiç şarkıcı olmak geçmediğini dile getirdi. “Ne zaman bir şey hayal etsem gerçekleşmedi” diyen Adamo, “Yine de hayat bana iyi davrandı” diyerek bulunduğu noktadan memnun olduğunu belirtti. 79 yaşındaki sanatçı, bu enerjiyi ve tutkuyu nasıl sürdürdüğü sorusuna konser verdiğinde iki saatliğine hayattan koptuğunu söyleyerek yanıt verdi. Konserlerini tüm dünyada sürdürecek olan Adamo, yeni kitabının da müjdesini verdi.