Cumhuriyet Gazetesi Logo
SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek

SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek

21.06.2025 00:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek

"Singin'in the Rain" müzikali ile başlayacak olan Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsil sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler yarın başlayacak.

SAMDOB ise festivalde 2'şer müzikal ve operanın yanı sıra 3 çocuk oyunu, müze konseri ve baleyle seyircinin karşısına çıkacak.

Festivalin ilk gününde "Singin'in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyeriyle sanatseverlerle buluşacak. 


İlgili Konular: #FESTival #Bale #Kültür Yolu Festivali