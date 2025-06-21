SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler yarın başlayacak.

SAMDOB ise festivalde 2'şer müzikal ve operanın yanı sıra 3 çocuk oyunu, müze konseri ve baleyle seyircinin karşısına çıkacak.

Festivalin ilk gününde "Singin'in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyeriyle sanatseverlerle buluşacak.



