SAMDOB ‘Yunus Emre’ balesi dünya prömiyeri gerçekleşti
Bale sanatçısı ve başkoreograf Görkem Cengiz tarafından hayata geçirilen “Yunus Emre” balesinin dünya prömiyerini yaptı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü Türk şairi Yunus Emre’yi, şiirlerindeki insan ve doğa sevgisini, barış ve hoşgörü kavramlarına olan derin yaklaşımını dünya sahnelerinde anlatmak adına bale sanatçısı ve başkoreograf Görkem Cengiz tarafından hayata geçirilen “Yunus Emre” balesinin dünya prömiyerini yaptı. “Yunus Emre” dünya prömiyeri seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve dakikalarca ayakta alkışlandı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi koro sanatçılarının ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının katılımıyla sahnelenen eserde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu orkestra sanatçıları yer aldı.
Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’yi dünya sahnelerine taşıyan 2 perdelik “Yunus Emre” bale eserinin librettosu ve rejisi Görkem Cengiz’e ait. Eserin koreografları ise M. Kürşat Kılıç, Zeynep Bengier ve Görkem Cengiz.
Türk Sanat müziğinden ve sanatçı Erhan Yılmaz’ın eserlerinden özel olarak seçilen müzikler “Yunus Emre” balesi için Mehmet Yetimoğlu ve Görkem Cengiz tarafından düzenlendi.
Dekor ve kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından yapılan eserin sahne ışıklarını Erdem Kuzaytepe yaptı. Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından yapılan eserin reji asistanı Burak Ölmez, koreografi asistanı ise Orkun Baydoğan. Eserin kondüviti Çağatay Taylak.
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