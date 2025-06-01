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Samsun Devlet Opera ve Balesinin 'çocuk korosu' konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesinin 'çocuk korosu' konser verdi

1.06.2025 23:19:00
Güncellenme:
AA
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Samsun Devlet Opera ve Balesinin 'çocuk korosu' konser verdi

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) "çocuk korosu" konser verdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) "çocuk korosu" konser verdi.

SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Koro şefliğini Polen Yağmur Arslan'ın üstlendiği konserde, solist kadrosunda Gamze Bayburt ile Metin Bayram, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz yer aldı.

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