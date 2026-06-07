Samsun Musiki Cemiyeti’nin konseri dinleyicilerden tam not aldı: Karadeniz’de sanat

Kökleri 1940’lı yıllarda işlerlik gösteren Samsun Müzik Kulübü’ne dayanan önemli bir kültür kurumu olan ve Türk sanat müziği, Türk halk müziği alanlarında konserler, radyo yayınları ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kentin kültürel belleğinde önemli bir yer edinen Samsun Musiki Cemiyeti, “Hüzzam Faslı& Solistler Geçidi Konseri”ni Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde verdi.

18 YAPIT SESLENDİRİLDİ

Samsunlu klasik Türk müziği sanatçısı Haydar Farâbi Felamur’un Samsun Musiki Cemiyeti koro şefliğini üstlendiği konserin program sunuculuğunu Buğra Genç yaptı. Türk sanat müziğinin hüzzam makamının en güzel eserleri fasıl olarak, 18 yapıt da solo olarak seslendirildi. Samsun halkının yoğun ilgi gösterdiği konser, dinleyicilerden tam not aldı.

Koroyu sezon boyunca yalnız bırakmayan, her konuda sonsuz destek sunan, şarkılara kemanıyla eşlik eden Samsun Musiki Cemiyeti Başkanı Op. Dr. Şenay Sönmez’e desteklerinden dolayı plaket verildi.