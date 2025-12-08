Sanat dolu bir hafta: Bu hafta İzmir'de gerçekleşecek etkinlikler...

İzmir, 8-14 Aralık'ta operadan tiyatroya, konserlerden söyleşilere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 9, 11 ve 13 Aralık'ta "Attila" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Gümüş Patenler" ve "Sessizlik", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" oyunları sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 11 Aralık'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Türküler Sevdamız" konseri verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 12 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Tolga Atalay Ün yönetiminde ve solist Gülsin Onay eşliğinde "İsmet İnönü'yü Anma" konseriyle sanatseverlerin karşısında olacak.

İKSF'DE SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

"Akran Zorbalığını Keşfetmek: Filarmoni ile Kargaşa" semineri ve "Kendini Gerçekleştiren Düşünce" interaktif farkındalık atölyesi 8 Aralık'ta düzenlenecek.

"Türk Döneminde Tire Kenti ve Yapıları" konferansı 9 Aralık'ta, Selim Öztaş Musiki Kulübü'nün "Ustasından Dinlediğim Şarkılar" konseri ise 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

"Aşık Seyrani Anma" programı ile "Anadolu'nun Kültürel Mirası ve Arkeoloji Yayıncılığı" konferansı 11 Aralık'ta yapılacak.

Küratörlüğünü Neslihan Sağır Çetin'in üstlendiği "Mekanın İzinde Osman Hamdi Bey" sergisi 9-31 Aralık'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'DE KONSERLER

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı yararına düzenlenecek "İzmir'den Dünyaya Barış Manço Şarkıları" konseri, AASSM'de 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İzmir Oda Orkestrası, 10 Aralık'ta İspanyol klarnet sanatçısı Pablo Barragan ile aynı sahneyi paylaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Sonbahar Şarkıları" konseri 11 Aralık'ta AASSM'de düzenlenecek.

Gülen Ege Serter, Şeniz Serter, Pınar Basalak ve Mutlu Varlık Kocaili'nin oluşturduğu Nemeth Quartet 13 Aralık'ta AASSM'de sahne alacak.